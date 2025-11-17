El AVE acelerará hasta los 350 km/h y el trayecto Madrid-Barcelona se reducirá a dos horas

De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso adquirido este lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... anunciar que la línea de alta velocidad subirá de 300 a 350 kilómetros por hora (km/h) tras su renovación, que comienza a realizarse ahora. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la de China. Así lo avanzó el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico», ya que ha pasado de dos millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración -hace 20 años- a los 15 millones actuales.

La inversión y los plazos aún se han concretado, pero si se tiene en cuenta la renovación de la línea Madrid-Sevilla que acaba de terminar, la duración han sido 3 años y el coste ha ascendido a alrededor de 750 millones de euros. La renovación de la línea ya estaba prevista, y hoy mismo se realizará la licitación del proyecto, y el ministro confirmó que no se tendrá que hacer una inversión extra para subir la velocidad a 350 kilómetros/hora, porque el trazado ya permite esa velocidad si se renuevan las traviesas a unas aerodinámicas, que reducen en un 21% la carga que generan los trenes a su paso por las vías y permite una velocidad un 12% superior.

Unos tres años de plazo

El ministro explicó que no hará falta esperar a que la línea esté renovada completamente para circular más rápido, sino que los trayectos que se vayan actualizando ya contarán con las traviesas necesarias para que la velocidad sea la anunciada. Por tanto, durante los aproximadamente 3 años de plazo el tiempo de viaje irá reduciéndose poco a poco hasta alcanzar las dos horas prometidas por el ministro entre ambas capitales.

Puente aseguró que la decisión llega por al saturación del tráfico en esta línea, que ya transporta a 15 millones de pasajeros al año y copa el 85% de los viajes entre ambas capitales frente al avión. «No había más opciones, o incrementábamos la velocidad de los trenes o teníamos que duplicar o triplicar las vías en este trayecto», aseguró el ministro. A su juicio es la mejor opción porque «los viajeros llegarán antes a sus destinos y a la vez habrá más espacio en el surco». Es decir, el tren ocupará menos vía porque irá más rápido, y con el mismo material rodante se podrá dar más servicios.