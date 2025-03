Teresa Ribera | Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica: «Estamos protegidos del contagio en el alza de precios de la luz para el próximo año»

José María Camarero Madrid Viernes, 29 de abril 2022, 00:10 Comenta Compartir

Las relaciones entre el Gobierno y las eléctricas atraviesan momentos complejos después de que España haya obtenido el aval de la Comisión Europea para limitar el precio del gas a 50 eur/Mwh para los próximos 12 meses y, con ello, amortiguar la subida de la luz. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide a las compañías «responsabilidad» con sus clientes y todo el país después de que buena parte del sector haya arremetido por el «intervencionismo» de esta medida que, según Ribera, garantiza precios estables a un año vista en un contexto marcado por Ucrania.

–Rusia ha cortado el gas a Polonia y Bulgaria. ¿Hay amenaza de desabastecimiento real?

–En el fondo, es un mensaje de aviso a toda la UE. Estamos trabajando a contrarreloj en diversificación de proveedores para poder sustituir lo más rápidamente posible la cuantía más alta de los suministros de Rusia, y a la vez impulsar al máximo la eficiencia con las renovables. España ha activado el programa de almacenamiento a través del decreto aprobado ayer.

Hay países con una elevadísima dependencia del gas ruso. Pero afortunadamente para los españoles esta realidad es muy ajena. Nuestro suministro está garantizado aunque no estamos a salvo de que haya turbulencias de precios.

Argelia «Han dado muestras constantes de que van a cumplir y no han reducido ni un gramo de gas».

–Ahora miramos más a los metaneros de EEUU, pero Argelia sigue lanzando amenazas, como la de esta semana sobre el suministro a Marruecos.

–Argelia ha dado muestras constantes de que va a cumplir con sus contratos y hasta tal punto es así que no ha reducido ni un gramo el gas por el Mezgas. No tenemos ningún elemento que nos permita generar ninguna señal que nos permita generar la menor sombra de duda con respecto al cumplimiento de los compromisos.

–Al hilo de los precios del gas, la propuesta hispano-lusa de limitarlo a 30 euros/MWh se ha ido finalmente a los 50 euros/MWh. No han conseguido su objetivo inicial y casi ha sido el doble de lo planteado. ¿Por qué?

–Con un precio bajo se recorta el margen de beneficios extraordinarios por parte de las compañías. La Comisión era temerosa de tener precios muy alejados del de los del mercado, del gas. Por eso lo ha elevado a 50 euros/Mwh. También es importante que la UE ha entendido que debíamos incluir el invierno, es decir, que saldríamos 12 meses después del inicio del debate de la aplicación de este mecanismo. No tendría sentido acabar con este mecanismo ni en junio, ni en pleno invierno. Sino esperar un año más.

–Es decir, que tendremos la luz con precios muy elevados durante un año completo.

–No sabemos cómo puede evolucionar la situación en Ucrania. No son descartables turbulencias o tensión de precios y que sigan altos. Y por eso consideramos enormemente beneficioso el acuerdo que hemos alcanzado, porque estamos protegidos en ese formato con respecto al contagio en el precio de la electricidad.

Sería una falta de responsabilidad no intervenir para reducir el impacto de esta situación, porque necesitamos proteger a los consumidores particulares e industrias frente a las empresas que dicen que deberían apechugar por no haberse cubierto antes con contratos a largo plazo.

Beneficios energéticos «No es que ganen menos, sino menos de lo que podían ganar en un escenario como este»

–¿Han conseguido calmar el miedo que había entre otros socios europeos, como Alemania?

–Nuestra interconexión con Europa es mínima y eso genera también un problema de competencia. Un industrial alemán puede llegar a un acuerdo de compra de electricidad con un desarrollador solar en Marsella, pero un industrial andaluz no puede hacerlo con un comercializador danés eólico. Eso genera tensiones, porque nuestras empresas principales del sector están más protegidas y explica por qué es más complicado disponer de tarifas más competitivas.

–¿Por qué aparcaron la reforma de la tarifa regulada, para que fuera más estable?

–No tenemos un mercado en el que podamos vincular el PVPC a unos precios que no estén distorsionados, como ocurre ahora. En los próximos meses tenemos margen para plantear una reforma que tenga sentido con referencias distintas de precio.

–¿Quién va a pagar al final esta 'excepcionalidad ibérica'?

–Había varias opciones. A las eléctricas les encantaba el mecanismo en un principio. No tenían ningún problema de 'intervención'. Ninguno... si quien pagaba la diferencia era en los Presupuestos. Tampoco tenían problema si se imputaba a cargos y ya lo financiarían y lo pagarían cuando fuera a los consumidores.

Nosotros creemos que es mejor trasladarlo a diario porque hay margen para financier esa diferencia. Ahora, a las compañías sí les molesta el sistema, al haber una reducción muy importante de los beneficios de los ingresos extraordinarios de las de las tecnologías marginales.

Por tanto, conforme se vayan revisando los contratos del mercado libre, se va incorporando su participación en el ajuste de este mecanismo, de tal modo que todos salen ganando, incluidos aquellos que cuando se les revise su precio no será a un precio tan alto como hasta ahora que ya no existirá en el mercado.

–Resultados como los últimos de Iberdrola revelan una caída importante en el mercado español por la regulación actual.

–Tenían la oportunidad de revisar las tarifas y ponerlas a la altura del mercado mayorista, con precios sobrevenidos. Y no lo han hecho por la minoración establecida en la ley. Por tanto, no es que no haya ganado, es que ha ganado menos de lo que él calculaba que podía ganar en un escenario como este de precios tan altos. Ahora va a pasar lo mismo. No van a perder. Van a ganar por encima de sus costes promedios.

Es normal que el señor Ignacio Galán quiera el máximo beneficio entre sus accionistas. Pero también es importante saber en qué momento se está trabajando, con qué personas y con qué consumidores y, por tanto, una reducción relativa de beneficios para poder acompañar a la sociedad para la que trabajar es importante. Si no lo hace, entramos a regular.

–El PP le insiste en rebajar más los impuestos de la factura. ¿Qué pasará a partir de julio?

–No sabemos cómo pueden evolucionar los próximos meses. Estamos abiertos a estar muy pendientes para tener la respuesta que se requiera cada momento.

