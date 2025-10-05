HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Un cultivo de pitaya en la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas' en El Ejido (Almería) EFE

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

A pesar de los desafíos recientes, España se posiciona como la cuarta potencia exportadora agroalimentaria de la Unión Europea y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%

E.M

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El sector agroalimentario español presenta «un marcado tono expansivo» en 2025 y consolida la senda de crecimiento iniciada a mediados de 2023. Factores como la ... contención de los costes de producción, la mejora de la meteorología y el repunte de la demanda están favoreciendo un incremento sostenido tanto de la producción como de las exportaciones, «que ya se sitúan en niveles prepandemia», tal y como recoge el último Informe Sectorial Agroalimentario de CaixaBank Research publicado esta misma semana. Otra de las conclusiones es que la industria agroalimentaria también muestra una tendencia «muy favorable» por la reactivación de la producción y el dinamismo de su mercado laboral, aunque persisten retos como los fenómenos extremos asociados al cambio climático y, textualmente, el creciente proteccionismo comercial.

