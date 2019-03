Las gasolinas se encarecen un 8% en lo que va de año por la reforma del impuesto Este avance empuja a la inflación, que sube cuatro décimas respecto a febrero y al 1,3% en tasa interanual, su nivel más alto desde noviembre EDURNE MARTÍNEZ Madrid Jueves, 28 marzo 2019, 17:06

Llenar el depósito es hoy unos 5,5 euros más caro que hace solo tres meses. El precio de la gasolina y el diésel se ha encarecido un 7,7% y 8,8%, respectivamente, en lo que va de año. Con estos precios, llenar el depósito de gasolina de 55 litros cuesta 70,23 euros de media, unos 5,4 euros más que a principios de año. En el caso del gasóleo, cuesta 67,54, unos 5,5 euros más que en enero, según los datos del Boletín petrolero de la UE.

Los datos confirman que el precio medio del litro de gasolina ha subido esta semana un 0,78% hasta los 1,277 euros el litro, su nivel más alto desde noviembre y su undécima subida consecutiva. Por el lado del gasóleo, a pesar de la subida del 8,8% desde enero, esta semana ha bajado su precio un 0,16% para situarse en los 1,228 euros el litro.

¿Por qué se ha producido este encarecimiento? Fundamentalmente por la entrada en vigor de una nueva fiscalidad que grava el consumo de carburantes. El denominado 'tipo especial único' fue regulado por el Gobierno de Rajoy en los Presupuestos de 2018 pero hasta el pasado mes de enero no entró en vigor, lo que ha supuesto un aumento de los precios de venta al público, según asegura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador explica que aunque los precios antes de impuestos disminuyeron con la modificación de la norma, han subido los que paga el consumidor final.

A pesar de la subida, la gasolina es más barata en España que en la media de la UE, donde el precio medio de venta al público del litro de combustible 95 está en 1,396 euros y el litro de gasóleo cuesta de media 1,350 euros en la UE. Esto se debe precisamente a la menor presión fiscal que soporta España respecto a los países de su entorno, a pesar de que ha subido el IVA y a los gravámenes al biodiésel.

La subida en los precios de los carburantes desde principios de año viene también acompañada de un incremento en los precios de la cotización del petróleo. Este jueves el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de lo 67,6 dólares, en los mismos niveles de hace una semana, mientras que el Texas americano se intercambiaba por unos 59,28 dólares.

La inflación sube al 1,3% en marzo

El alza de los precios de los carburantes es lo que tira hacia arriba de la inflación, que sube cuatro décimas en marzo en relación al mes anterior y al 1,3% en tasa interanual, su nivel más alto desde noviembre, como confirmó este jueves el indicador adelantado publicado por el INE.

No solo ha influido el repunte del precio de las gasolinas, también que la electricidad aunque ha bajado en marzo, no ha sido un descenso tan acentuado como el del mismo mes del año pasado. Aunque en este dato adelantado el INE no detalla las subidas que han tenido los carburantes para transporte o calefacción, llevan una tendencia al alza desde enero, cuando el gasóleo subió un 0,8% y llegó al 4% en febrero. Por su parte, la gasolina también ha subido durante dos meses seguidos, aunque de forma más leve.

Así, la tasa interanual del IPC del 1,3% es la 31º positiva que encadena el IPC, lo que supone que los precios de consumo son hoy un 1,3% más altos que hace un año. Además, la subida mensual del 0,4% es la más alta desde 2016. Los datos definitivos se conocerán el próximo 12 de abril. La inflación subyacente (que excluye los componentes más volátiles: energía y alimentos frescos y que en la actualidad está en torno al 0,7%) rondará una media anual del 1,1%, según los expertos de Funcas. Prevén que en abril la inflación ronde el 1,5% por la Semana Santa y luego baje hasta terminar el año sobre el 1,6%.

Los precios retrocedieron de forma importante en la recta final del año pasado -en solo dos meses cayeron un punto- y 2019 empezó con una moderación aún mayor. Pero en febrero los precios comenzaron a recuperarse y el dato de marzo lo confirma. Además, el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro-, fue también del 1,3%, dos décimas más que el mes anterior.