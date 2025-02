El precio de los alimentos se desboca un 15,7%

r. c.

La moderación de la inflación en los últimos cinco meses de 2022 no parece trasladarse a la cesta de la compra. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este viernes que el IPC de diciembre se situó en el 5,7%, por debajo del 5,8% anticipado y una tasa también inferior a la registrada en el mismo mes de 2021 (6,5%). Esto se debió, sobre todo, a la bajada de los precios de los carburantes y del gasóleo para calefacción y al hecho de que la electricidad subió en diciembre de 2022 menos de lo que lo hizo en igual mes de 2021.

Es decir, el año terminó mucho mejor de lo que empezó, y lejos del pico del 10,8% alcanzado en julio, aunque la media anual del IPC fue del 8,3%, la tasa más elevada de inflación media en 36 años (desde 1986). Lo más preocupante es, de nuevo, el precio de los alimentos, que despidió el ejercicio completamente desbocad. En concreto, subieron cuatro décimas hasta el 15,7%. No existen registros tan elevados en toda la serie histórica, que comenzó en enero de 1994.

Se trata de un dato explosivo para el bolsillo de los consumidores, con los mayores encarecimientos en productos básicos como la leche, queso y huevos, los aceites y grasas, el agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales y la carne, todos ellos mayores que en diciembre de 2021.

La subida del coste de la cesta de la compra obligó al Gobierno a eliminar desde el 1 de enero de 2023 el Impuesto sobre el Valor Añadido de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y rebajar del 10% al 5% el de los aceites y las pastas. Pero el efecto de esa medida sobre la inflación no se verá hasta que se conozca el IPC de enero. Es más, el Gobierno pretende que la rebaja del gravamen se elimine cuando la inflación subyacente -que no tiene en cuenta los productos energéticos ni los alimentos no elaborados- se mantiene por encima del 5,5%.

De momento, es previsible que pasen un par de meses hasta que esto suceda. Según los datos definitivos del INE, la tasa subyacente -que no incluye productos energéticos ni alimentos no elaborados- aumentó siete décimas hasta el 7% en diciembre, desde el 6,3% del mes anterior. Son máximos desde noviembre de 1992. Y un dato peor que el anticipado hace unas semanas, que apuntaba a que el indicador se situaría en el 6,9%.

Hay que remontarse a febrero de 2021 para ver la subyacente por encima del índice general, aunque entonces los niveles eran muy inferiores a los de ahora.

Así, esta referencia tendría que caer 1,5 puntos porcentuales para que el Gobierno decida poner fin a las rebajas del IVA en determinados alimentos que, de momento no afectan ni al pescado ni a la carne, dos de los productos que más se han encarecido en los últimos meses.

En el conjunto del ejercicio, las mayores subidas de precios las registraron el azúcar y otros aceites, disparados un 50,6%. La mantequilla subió un 42,3%, seguida de combustibles líquidos (+41,7%) y la leche entera (+37,3%).

Si solo se tiene en cuenta la evolución de los alimentos en tasa mensual, se observa cómo los aceites fueron los que más subieron, un 6% solo en diciembre. La leche, queso, huevos y el pan y los cereales fueron los siguientes en el ranking mensual, con un alza de precios del 3,7% y del 2,2%, mientras que el pescado y la carne se encarecieron un 1,9% y un 1,3%, respectivamente.

Los datos generales habrían sido incluso peor de no ser por el contrapeso ejercicio, sobre todo, por la caída de precios en el transporte. Según los datos del INE, la partida que más cayó en el año fue el transporte combinado de pasajeros, casi un 39%, seguida de electricidad (-30,8%), transporte de pasajeros en metro (-18,2% y en autobús (-12,4%). Un efecto que podría achacarse a las medidas aplicadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para subvencionar la movilidad en el transporte público.

Pese a que la inflación general se mantiene en nivele selevados, el Ministerio de Economía recuerda que el dato se ha reducido más de cinco puntos en solo seis meses. «Esta evolución confirma la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno, reduce la presión sobre los costes energéticos de las empresas, reforzando su competitividad para los próximos meses», indican fuentes de la cartera comandada por Nadia Calviño.

En su primera valoración del cierre anual de l ainflación, la vicepresidenta económica indicó en una entrevista en RNE que estiman que la rebaja del IVA en alimentos básicos impactará en el IPC durante el primer semestre de 2023. Asegura que, de momento, «es muy buena noticia que la inflación en general haya bajado en cinco puntos en cinco meses», indicando que su Ministerio está trabajando con el de Agricultura y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que las medidas aplicadas para rebajar el precio de los alimentos básicos se traslade realmente a los consumidores.

«Estamos muy pendientes. Los datos que tenemos es que se está aplicando la rebaja del IVA más allá de unos primeros días de retraso con el etiquetado de los productos», precisó.

Más dura se mostró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que achacó parte de la subida de la inflación subyacente a los beneficios que a su juicio están consiguiendo muchas empresas a costa de no subir los salarios de sus trabajadores. «Hay alguien aquí que se está forrando y no es quien dijo Feijoó», indicó la ministra de forma irónica, parafraseando al líder del PP, que se refirió con esta frase al incremento de la recaudación tributaria causada por la inflación.

Durante las Jornadas Confederales de UGT, Díaz insistió en que «estamos en una crisis y va de quién aporta, que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba. No se puede admitir, y se está demostrando, que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas y, como país, no puede seguir pasando».