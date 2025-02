El PP afirma que «Europa aporta más dinero porque España no ha crecido» Asevera que los objetivos «no se han cumplido» y que el Gobierno «ha tenido que reconocer el fracaso en los 'Next Generation'»

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, criticó este sábado que la revisión del Plan de Recuperación de España, con la que se movilizarán un total de 93.500 millones de euros adicionales, significa que «Europa aporta más dinero porque España no ha crecido».

Tras la reunión con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Bravo denunció ante los medios que los hitos y objetivos que se tenían que cumplir «no se estaban cumpliendo»: «El Gobierno ha tenido que reconocer el fracaso en los 'Next Generation' puesto que se han ampliado los plazos». También acusó al Ejecutivo de falta de cogobernanza, un elemento «necesario para trabajar con el sector privado. Sigue sin hacerse y eso es parte del problema en el que tenemos», afirmó.

Sobre la introducción de peajes en autopistas, cuyo plan se ha eliminado con la nueva adenda, el responsable económico de los populares mostró su curiosidad por «conocer ese cambio que se ha producido en el ámbito de la Unión Europea hacia un nuevo sistema». «Veremos a ver realmente en qué consiste, puesto que el Gobierno no transmite la información», añadió.

Dificultades para las familias

En materia de presupuesto, lamentó que las comunidades autónomas «aún no conocen las entregas a cuenta y no conocen cuál va a ser el déficit». «Sabemos que en un primer momento hablaban de un 0% de equilibrio presupuestario y, posteriormente, lo elevaron al 0,1% de déficit, pero realmente, como no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal, no se puede tener información para poder elaborar los presupuestos», explicó.

En este sentido, no descartó «una posible escalada de impuestos como ya ha pasado en los cinco años anteriores» y mostró su preocupación debido a «las enormes dificultades» que están pasando las familias: «No es lo más adecuado».

Una nueva financiación

Sobre otras cuestiones económicas, el vicesecretario de Economía del PP pidió al Gobierno un nuevo sistema de financiación autonómica. «La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, llegó diciendo que abordaría el sistema de financiación y cinco años después seguimos con el mismo sistema», criticó.

Por tanto, como alternativa, Bravo exigió un sistema de compensación que «permita a las comunidades autónomas obtener los ingresos necesarios para esos gastos que se han consolidado y que vienen asumiendo de manera muy directa».

Además, respecto a la idea de condonar deuda a Cataluña, reclamó saber cuáles son las condiciones porque entiende que «el principio de igualdad primará y será igual para el conjunto de comunidades autónomas».