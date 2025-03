Planas rebaja la euforia sobre un inminente pacto para frenar la competencia desleal en el campo

Acabar con la competencia desleal de terceros países se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del campo que ya suma casi tres semanas ... de protestas por todo el país. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende desde hace tiempo en Bruselas la necesidad de incluir las denominadas 'cláusulas espejo' en los acuerdos comerciales con terceros países. Algo con lo que, al menos, se aseguraría que los productos importados por la Unión Europea cumplen los mismos requisitos fitosanitarios que Bruselas exige a los productores de los países miembros.

El ministro volverá a defender la urgencia de esta medida en el consejo europeo de agricultura que se celebrará el lunes 26 de febrero. Pero reconoce que será difícil salir del encuentro con un pacto sellado y capaz de ponerse en marcha de forma inmediata, como reclaman los agricultores.

Durante su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Planas indicó que aunque «hay un problema de competencia desleal» y entiende las reivindicaciones del campo, dejó entrever que las cláusulas espejo tienen un alcance mayor al de la UE y solo acabarían siendo efectivas si son compatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Planas reconoce que no hay mayoría entre los ministros del ramo europeos para el pacto. Es decir, será complicado que la cita clave de los ministros de Agricultura europeos termine con un acuerdo cerrado que permita ejecutar de forma inminente estas cláusulas. «Algunos somos grandes productores y exportadores como España, Francia o Portugal, pero otros países de la UE son compradores netos. Como ministro de Agricultura de España, tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos», recalcó.

No obstante, el ministro espera al menos confirmar el apoyo de otros países como Francia y otros países a su empeño por poner en marcha esta medida. Sobre todo ahora que las protestas del campo se han extendido por muchos países europeos. «Lo que está pasando en España no hubiera pasado si no hubiera ocurrido antes en Alemania o Francia», indicó.

Modificación de la PAC

En el consejo europeo del lunes, Planas también defenderá una simplificación de la Política Agraria Común (PAC) que implique además menor carga burocrática y, por tanto, menores costes para el sector.

En este sentido, reiteró que el futuro del sectore agrario pasa por la sostenibilidad. «No es una pretensión política o una cuestión ideológica, como lo plantean algunos, sino que es una necesidad productiva, pero solo cabe la sostenibilidad si hay rentabilidad», destacó.

«No puede sostenerse en el tiempo la sostenibilidad de nuestras empresas si éstas, a su vez, no son rentables. Y esta sostenibilidad empresarial es un elemento clave y son compatibles una y otra», ha recalcado, consciente de que otro factor es la «velocidad» de la adaptación del medio rural al cambio climático.

Por otro lado, consideró que de cara a las próximas elecciones europeas de junio, la problemática del agricultores y ganaderos es un «campo perfecto para la batalla política». «Entiendo que hay quien piense que esto es, y con razón, un preludio de la gran batalla electoral de junio próximo, y no es menor el envite porque nos jugamos la composición del próximo Parlamento Europeo y de la Comisión Europea», expresó.