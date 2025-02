«No veo, por ahora, signos de moderación o acuerdos en el PP de Feijóo»

José María Camarero Madrid Domingo, 20 de marzo 2022, 01:39 Comenta Compartir

La manifestación del mundo rural de este domingo en Madrid también pone sobre la mesa el protagonismo que han tomado agricultores, ganaderos, pescadores y todo el entorno de las zonas despobladas en los últimos meses. Más aún tras las últimas elecciones de Castilla y León, donde los partidos de la denominada como 'España vaciada' lograron una importante representación parlamentaria.

-¿Temen perder ese activo electoral en las próximas convocatorias que vayan llegando hasta las próximas generales?

-Yo creo que es una llamada de atención a los grandes partidos. Sin duda la aparición de esas plataformas y su problemática cabalgan o se apoyan en determinadas reivindicaciones de carácter local o provincial y de carencias de gobiernos de un partido o de otro. Y a partir de ahí construyen una plataforma de carácter local. Tenemos que prestar atención. Pero es curioso que algunas de estas plataformas a veces tienen más apoyo en las capitales de esas provincias que en las zonas rurales. Sería falta de lógica no hacerlo, especialmente en mi partido. Pero lo hacemos. Porque el presidente de Gobierno nos lo ha dicho en más de una ocasión: somos un Gobierno que trata de descentralizar instituciones y también que tiene una gran atención por el mundo rural. Tenemos una estrategia de lucha contra el reto demográfico y una buena dotación presupuestaria, pero evidentemente es un tema muy complejo que viene de atrás.

«Feijóo debería comprender que para la toma de decisiones hace falta tiempo» oposición

-En las próximas semanas llegará un nuevo líder al PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo. ¿Espera cambios en su relación con el Gobierno?

-La sociedad española tiene un deseo y más en un momento como este, complicado, de moderación y de acuerdo. Yo he alcanzado dos grandes acuerdos: la PAC en julio del año pasado; hace dos semanas en lo relativo a la estrategia cinegética nacional; y esta semana, el apoyo en la exposición que vamos a defender en Bruselas. Es curioso que no es noticia cuando hay un acuerdo en estos momentos. Se valora poco el que nos pongamos de acuerdo y eso yo creo que es bueno: que hubiera una nueva dirección del Partido Popular, orientada hacia la moderación y el acuerdo. Hasta ahora no hemos visto ningún signo de ello, pero quizás lo haya en el futuro. Veamos.