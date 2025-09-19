HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ciudadanos de compras en Madrid. Reuters

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El INE revisa al alza su estimación, pero recorta en dos décimas, al 2,5%, la de 2023

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:05

La economía española se ha convertido desde hace tiempo en el motor de los países más avanzados. Y el año pasado lo hizo con más ... potencia de lo estimado inicialmente. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado en tres décimas, del 3,2% al 3,5%, su previsión de PIB de 2024, gracias al tirón de la formación bruta de capital (que viene a medir la inversión empresarial en activos fijos) y también al mayor gasto en consumo de los hogares.

