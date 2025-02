Ni pensionistas ni beneficiarios del ingreso mínimo podrán acceder al cheque de 200 euros

Ninguno de los once millones de pensionistas que hay en España ni los más de medio millón de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) podrán acceder al cheque de 200 euros para la cesta de la compra que el Gobierno comenzará a pagar, como pronto, a partir de finales de febrero de 2023. Ni siquiera aunque cobren una de las prestaciones más bajas del sistema, como son las contributivas.

El Gobierno se guardaba un as en la manga que ayer no desveló el presidente durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros ni se informó tampoco en los documentos que se difundieron con las medidas que se pondrán en marcha el año que viene para hacer frente a la escalada de los precios. Pero la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sí lo avanzó este miércoles durante una entrevista en TVE las condiciones que restringen aún más esta ayuda.

Los requisitos para poder cobrar el cheque de 200 euros no será solo tener una renta familiar inferior a 27.000 euros y un patrimonio que no supere los 75.000 euros a 31 de diciembre de 2022. Además, se exigirá que no estén cobrando ninguna de las prestaciones de la Seguridad Social que comenzarán el año con una revalorización del 8,5% las pensiones, y del 15% las pensiones no contributivas y la renta mínima.

Igualmente quedarán excluidos del derecho a esta ayuda, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales cuando hayan sido administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022 «o fuesen titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados», según consta en el documento publicado este miércoles en el BOE.

«Esta ayuda lo que hace es complementar y llegar a esas familias que no se benefician de la revalorización de las pensiones, de las pensiones no contributivas, del ingreso mínimo… Familias de clase media y no trabajadora que no se benefian de esa revalorización tan importante», defendió la ministra de Asuntos Económicos.

Esta condición estrecha mucho más una ayuda que, en teoría, pretende llegar a unos 4,2 millones de personas, pero que con estos requisitos podría quedarse en menos y dirigirse, principalmente, a los jóvenes o personas con muy bajos ingresos y sin ningún tipo de subvención.

El cheque, que es un pago único que se ingresará en cuenta, podrá solicitarse en la Agencia Tributaria entre 15 de febrero y el 31 de marzo y el Gobierno espera que se tramite de manera «muy ágil» para que pueda cobrarse de forma inmediata. «Espero que ya empecemos a pagarlo inmediatamente. La Agencia Tributaria es muy eficiente», señaló la vicepresidenta.

Esta ayuda no tendrá por qué destinarse a la cesta de la compra, como es el objetivo del Gobierno, puesto que la ministra de Economía descartó que vaya a haber un control de a dónde se dirijan estos 200 euros. «Todos tenemos que comer. No hay que verificarlo porque se trata de una ayuda que claramente va a aliviar la situación de la familia que se está viendo aliviada por la inflación. No hay que demostrar nada», reconoció.

Sanciones si se incumple la rebaja del IVA

Por otro lado, la vicepresidenta advirtió a las cadenas de alimentación que el Gobierno vigilará para que la bajada del IVA que aplicará a los alimentos básicos a partir del 1 de enero repercuta a su vez en una disminución de los precios de estos productos. Así, precisó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigiliará que se traslade la rebaja, porque, de lo contrario, habrá sanciones.

Calviño ha explicado que el real decreto-ley establece la obligación para los distribuidores de que repercutan esta bajada del IVA de «forma positiva» en la cesta de la compra, por lo que el Gobierno estará «muy vigilante y muy atento» para lograr este objetivo.

«Confio en que el sector, que además es muy consciente de que tiene una responsabilidad especial en este momento, colabore y transmita esta bajada de los precios, que va a notarse inmediatamente en los bolsillos de las familias españolas, y si no, la CNMC tendrá una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple», advirtió la ministra.

Los expertos no consideran que sea facil. Los propios Técnicos de Hacienda (Gestha) advierten que «algunos productores, comercializadores y patronales magnifican los efectos de las bajadas de IVA para aumentar sus ventas, pero las cifras muestran que eso no es así a nivel de consumidor«.

Según sus cálculos, la supresión del IVA de los alimentos básicos supondrá, si se aplica bien, un ahorro de 3,85 euros por cada 100 de compra de estos productos, entre los que se incluye el pan, la masa congelada, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales.

De su lado, la bajada del IVA al aceite desde el 10% al 5% implicará un ahorro de 1,36 euros por cada 25 euros de compra de este producto.