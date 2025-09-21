HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 20 de septiembre, en Extremadura?
La ministra Elma Saiz posa para este periódico. Antonio López

Elma Saiz

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
«No temo ningún examen. Sigo convencida de que no habrá ajustes en las pensiones»

Promete que no habrá ningún recorte en la nueva jubilación flexible y que ampliará pronto la contratación de extranjeros en origen

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:03

Se ha refugiado en la India este verano para meditar y reflexionar, para encontrarse a sí misma. Y ha sido toda una terapia, asegura. Quién ... sabe si allí ha encontrado inspiración para resolver algunas de las cuestiones tan importantes que tiene por delante, como cuadrar las cuentas del sistema de pensiones. Sin embargo, la ministra Elma Saiz (Pamplona, 1975) no se muestra preocupada por el imparable gasto en pensiones porque está segura de que las reformas están funcionando. También porque reconoce que seguirán inyectando dinero en el sistema vía presupuestos al no cubrirse con las cotizaciones. Más incertidumbre tiene en cómo resolver el imparable boom de bajas laborales y para ello han tenido que pedir ayuda a la OCDE.

