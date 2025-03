La reforma de las pensiones «no avanza» y lleva un mes «prácticamente paralizada»

El optimismo que exhibió el pasado jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al confiar en que la segunda fase de la reforma ... de las pensiones se cierre «en las próximas semanas», e incluso que pueda estar acordada antes de que termine febrero, contrasta con el pesimismo que mostró este viernes CC OO, que acusó al Gobierno de «no ser resolutivo», «estar en bucle» y no «despejar ni avanzar».

El sindicato, lejos de creer que pueda estar lista en febrero, denunció que la negociación lleva un mes «prácticamente paralizada» y no hay ningún avance en un asunto que debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre pasado, según el compromiso adquirido con Bruselas. «Ya me gustaría a mí ser tan optimista como el ministro», ironizó Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO. «Hay una situación de impass. El Gobierno está en bucle, internamente dando vueltas y no acaba de despejar ni de avanzar», aseguró Bravo, quien advirtió a Escrivá que para conseguir un acuerdo «tiene que tomar la iniciativa y actuar de forma distinta».

El ministro, en realidad, está ahora más centrado en obtener el apoyo de los grupos parlamentarios para que pueda pasar los trámites en el Congreso y no ocurra lo mismo que con la reforma laboral: que se aprobó gracias a un voto erróneo de un diputado del PP. Así se lo exigieron los interlocutores sociales y así lo está haciendo, pero esto dificulta aún más una negociación que está resultando francamente dura. «Estamos buscando un acuerdo en ambos ámbitos y eso hace que el proceso sea un poquito más complicado», admitió Escrivá el pasado jueves.

Alargar el MEI hasta 2050

Las dos medidas que el ministro expuso en la mesa del diálogo social –que no se convoca desde el pasado 12 de diciembre–, ampliar el periodo de cálculo de la pensión a 30 años descartando los dos peores y elevar un 30% las cotizaciones máximas, no convencen ni a sindicatos ni a patronal ni a la mayor parte de fuerzas políticas.

Además, desde UGT y CC OO exigen ahora que se incorporen nuevas materias que no estaban siendo debatidas, así como abogan por alargar hasta 2050 el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que eleva un 0,6% las cotizaciones sociales hasta 2033 para llenar la hucha de las pensiones. A juicio de CC OO, ampliar a 28 los años de aplicación tendría un «potencial muy fuerte» al suponer una aportación acumulada en el fondo de reserva cercana al 1% del PIB.