Las pensiones más bajas subirán entre un 5% y un 14%, tres veces más que el IPC

Más de 2,6 millones de pensionistas, en su mayor parte mujeres, se beneficiarán el próximo año de una subida de sus prestaciones muy superior ... a la del resto, que incluso puede llegar a triplicar esa revalorización del 3,8% que se elevarán las pensiones con carácter general y, por tanto, triplicar con creces la inflación de este año. Se trata de aquellas personas que cobran una pensión mínima, de viudedad o no contributiva, que tendrán un incremento en enero que oscilará entre el 5% y el 14,1% gracias a las mejoras que establece para estos colectivos más vulnerables la última reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá.

En concreto, las pensiones mínimas se revalorizarán en 2024 entre un 5% y un 7% –según avanzó este martes la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista concedida a la Agencia Efe–, las no contributivas aumentarán un 6,9% y las de viudedad con cargas familiares tendrán una subida del 14,1%, lo que llevará a este colectivo de mujeres a cobrar por primera vez en la historia una nómina de más de 1.000 euros al mes.

Además, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ingresarán el próximo año un 6,9% más, aunque en este caso se desconoce a cuántos afectará esta subida, puesto que el Ministerio de Seguridad Social guarda con celo el número de personas que en la actualidad están disfrutando de esta renta mínima y solo informa cada mes de cuántos beneficiarios acumulan desde su entrada en vigor en junio de 2020, más de dos millones, aunque sin especificar si la inmensa mayoría ya no lo cobra.

Subidas de las pensiones en 2024 Entre el 5 y el 7% +3,8% Pensiones contributivas Pensiones mínimas + 14,1% + 6,9% Pensiones no contributivas Pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares Subida del Ingreso Mínimo: +6,9% Fuente: Ministerio de Seguridad Social Gráfico: R.C. Subidas de las pensiones en 2024 Entre el 5 y el 7% +3,8% Pensiones contributivas Pensiones mínimas + 14,1% + 6,9% Pensiones no contributivas Pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares Subida del Ingreso Mínimo: +6,9% Fuente: Ministerio de Seguridad Social Gráfico: R.C. Subidas de las pensiones en 2024 + 14,1% + 6,9% Entre el 5 y el 7% +3,8% Pensiones contributivas Pensiones mínimas Pensiones no contributivas Pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares Subida del Ingreso Mínimo: +6,9% Fuente: Ministerio de Seguridad Social Gráfico: R.C.

Pero sí se puede estimar el impacto de la importante mejora que experimentarán los pensionistas peor remunerados, que en su inmensa mayoría tienen una nómina muy inferior a 1.000 euros, e incluso a 500 euros los que no tienen acceso a una prestación no contributiva, y para los que la reforma aprobada recientemente estableció una senda de subida muy superior a la revalorización del resto. Son más de 2,1 millones de personas los que reciben un complemento a mínimos, dos terceras partes mujeres, que experimentarán una subida que oscilará entre el 5% y el 7% el próximo año.

Hasta 36 euros más al mes

Casi la mitad, prácticamente un millón, son jubilados, pero también hay cerca de 600.000 viudas (en femenino porque las mujeres son la mayoría de este colectivo) que se beneficiarán de esta fuerte revalorización. Es más, dentro de este grupo, aquellas viudas que tengan cargas familiares tendrán una subida del 14,1% ya desde enero, lo que implicará casi 130 euros más al mes. Así, su pensión pasará de los 906 euros actuales a 1.033 euros al mes en 2024, repartidos en 14 pagas.

Esto se debe a que la nueva norma contempla que la cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares y de las pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, será desde el año 2024 igual a la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva con titular mayor de 65 años, con cónyuge a cargo, por lo que pasarán a cobrar 14.457 euros brutos al año.

Asimismo, los casi 450.000 beneficiarios de una pensión no contributiva del sistema tendrán una revalorización de su prestación del 6,9% en 2024. Así, las 275.000 personas que cobran una pensión de jubilación no contributiva recibirán un extra de unos 33 euros al mes, puesto que su prestación media asciende en la actualidad a 492 euros y pasará a situarse en unos 526 euros en enero. Por su parte, los más de 173.000 con una pensión no contributiva de invalidez pasarán a cobrar unos 566 euros al mes, 36 euros más que ahora.

Críticas de los sindicatos

Este anuncio realizado por la ministra no ha sentado bien a los sindicatos, que criticaron que lo haga «por sorpresa» y sin consultar con ellos. «Empezamos bien... Nos convocan a una reunión el lunes y se precipitan con un anuncio en base a una reforma pactada que se quiere apuntar el Gobierno», se lamentó el secretario general de CC OO, Unai Sordo.

El sindicato avanzó que «contrastará si las cifras que ha dado la ministra se corresponden estrictamente con los contenidos de los acuerdos alcanzados y que deben ser objeto de cumplimiento por parte del Gobierno de España para continuar con el ámbito del diálogo social en esta próxima legislatura».