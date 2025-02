Escrivá reconoce que la reforma de pensiones aún no está avalada por Bruselas El ministro dice estar «convencido al 100%» de que la Comisión Europea dará el visto bueno cuando España pida formalmente el cuarto pago de los fondos, previsiblemente en verano

Edurne Martínez Madrid Martes, 4 de abril 2023, 10:31 | Actualizado 13:48h.

Desde que se anunció la nueva reforma de las pensiones hace unas semanas el Gobierno ha mantenido que contaba con el aval de la Comisión Europea, pero esto no es así. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aclaró este martes en una entrevista en la Cadena Ser que es un hecho que aún no se ha producido, aunque por un tema formal. Dijo estar «convencido al 100%» de que Bruselas dará el visto bueno, pero aún no cuentan con ello.

El ministro explicó que han trabajado conjuntamente con Bruselas para ver que ambas partes habían entendido la reforma «de la misma manera». «Hemos trabajado de forma muy estrecha con la Comisión», indicó Escrivá, pero formalmente hasta que España no pida el cuarto pago de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia no se activará el protocolo de evaluación por parte de Bruselas. «Aún no se ha podido aprobar porque primero tenía que pasar por el Parlamento español y después hay que pedir el cuarto pago», señaló el ministro, algo que se producirá previsiblemente este verano.

En este momento, la Comisión examinará «de forma exhaustiva» la reforma y «la aprobará» porque, según indicó Escrivá, «conoce todos los detalles de la propuesta», ya que han trabajado «casi dos meses de forma estrecha». La reforma de pensiones era uno de los hitos a cumplir para obtener el cuarto pago del Plan de Recuperación, y dada la relevancia del sistema de pensiones el Ministerio de Seguridad Social acordó con Bruselas que trabajarían conjuntamente la reforma antes de esta petición formal del cuarto desembolso.

Sobre las críticas de la Autoridad Fiscal (Airef) a la reforma, que señaló que no hará sostenible el sistema por el gran aumento del gasto debido a que se vinculan todas las pensiones al IPC, el ministro explicó que hay «distintos escenarios» y la Airef establece uno «muy prudente y conservador que no incorpora toda la creación de empleo del último año». Aún así, indicó que el siguiente escenario del organismo «coincide» con su análisis y «confirma la sostenibilidad completa del sistema de pensiones».

Además, Escrivá reiteró que en ningún caso se plantea aumentar la edad de jubilación más allá de los 67 años establecida a partir de 2027. «Es más que suficiente para hacer eficiente el sistema», remarcó. En este sentido, criticó que «en otros partidos están acariciando la idea de subir la edad cuando hacen referencia a la reforma de Macron en Francia».