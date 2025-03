Escrivá niega enfurecido «los bulos» de las citas previas de la Seguridad Social El ministro acusa al PP de «mentir» al recriminarle que no se atiende en las oficinas sin cita previa pese a que en la web así se exige

Lucía Palacios Madrid Miércoles, 10 de mayo 2023, 15:08 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

El fuerte carácter que tiene el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le ha vuelto a jugar este miércoles una mala pasada en el Congreso de los Diputados. Escrivá, enfurecido, negó la mayor ante la acusación de un diputado del PP de que para acudir a una oficina de la Seguridad Social es necesario pedir cita previa. «Es un bulo, es mentira», afirmó reiteradamente, pese a que en la propia web de la Administración así se exige. «La atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita», especifica literalmente la web del ministerio.

Escrivá, a medida que iba hablando, iba elevando el tono, hasta el punto de gritar, mientras daba muestras de su visible enfado, que iba 'in crescendo'. «Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. Al 25% de las personas se las atiende directamente», aseguró. Y continuó: «El problema es que los bulos tienen consecuencias negativas para los ciudadanos cuando se los creen algunos de ellos. Hay gente que les ha creído y no ha ido a la Seguridad Social. Gente con discapacidad. Es que perjudican a los ciudadanos. Esto es una vergüenza, de verdad».

El ministro lleva meses tratando de solucionar el problema de atasco en las citas de la Seguridad Social y, tras la polémica por tener que esperar hasta dos y tres meses para conseguir una hora en una de las oficinas, ahora su mensaje es que acudan directamente si se trata de una urgencia. Pero el problema persiste. Al menos así se deduce de la multitud de críticas que ha generado en las redes sociales esta afirmación de Escrivá de que es «mentira» que se pueda acudir sin cita previa.

El expresidente de la Airef también calificó de «bulo monumental y absoluto» que 260.000 autónomos vayan a tener que devolver las ayudas por cese de actividad que recibieron al comienzo de la pandemia. El diputado 'popular' Jaime Eduardo de Olano aseguró que se trata de una información procedente de las mutuas de accidentes que colaboran con la Seguridad Social y le reprochó al ministro que crea que todo el mundo le miente. «Para usted las mutuas mienten, el Partido Popular miente, el Defensor del Pueblo miente, los autónomos mienten, los medios de comunicación mienten. Y ahora también me dirá que los gestores administrativos mienten cuando denuncian el vía crucis que padecen los ciudadanos cuando tienen que acudir a la Seguridad Social», recriminó Olano.