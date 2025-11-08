Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025 y quién tiene derecho Los bancos se adelantan y los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad antes de diciembre

Irene Toribio Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:49

El mes de noviembre genera una expectación particular entre los pensionistas, y es que sus pensiones ordinarias llegan acompañadas de la importante paga extra de Navidad. Sin embargo, no todos la cobran el mismo día ni en las mismas condiciones... Dependiendo del banco, el ingreso puede adelantarse varios días respecto a la fecha oficial de la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que la paga extra de Navidad se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, y se abona durante el mes de noviembre. Las pensiones de la Seguridad Social se estructuran en catorce pagas anuales, con dos extraordinarias en junio y noviembre. Aunque la normativa fija el pago para el primer día hábil del mes siguiente, es habitual que los bancos adelanten el ingreso unos días.

Este año, los pensionistas que la perciben de forma habitual podrán verla reflejada en sus cuentas en torno al 24 o 25 de noviembre, fechas que caen en lunes y martes laborables, por lo que no se esperan alteraciones en el calendario.

El portal especializado 65YMÁS se ha puesto en contacto con las entidades financieras y ofrece las fechas concretas de cada una:

Caja Rural de Granada: día 25

Unicaja: día 21

Bankinter: día 21

Caja de Ingenieros: día 21

CaixaBank: día 24

Santander: día 24

BBVA: día 25

Ibercaja: día 25

Banco Sabadell: día 25

Kutxabank: día 25

ING: día 25

Abanca: día 25

Cajamar: día 25

Qué pensionistas tienen derecho a cobrarla

Tienen derecho a la paga extra de Navidad todos los pensionistas que cobran una pensión contributiva de la Seguridad Social, ya sea por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente, y cuya pensión se abona en 14 pagas al año.

Quienes hayan sido pensionistas durante todo el semestre recibirán la paga completa, mientras que quienes se hayan jubilado o empezado a cobrar en los últimos meses del año la percibirán de forma proporcional. En cambio, las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no tienen paga extra separada, ya que la reciben prorrateada en las 12 mensualidades.