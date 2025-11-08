HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025 y quién tiene derecho

Los bancos se adelantan y los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad antes de diciembre

Irene Toribio

Irene Toribio

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

El mes de noviembre genera una expectación particular entre los pensionistas, y es que sus pensiones ordinarias llegan acompañadas de la importante paga extra de Navidad. Sin embargo, no todos la cobran el mismo día ni en las mismas condiciones... Dependiendo del banco, el ingreso puede adelantarse varios días respecto a la fecha oficial de la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que la paga extra de Navidad se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, y se abona durante el mes de noviembre. Las pensiones de la Seguridad Social se estructuran en catorce pagas anuales, con dos extraordinarias en junio y noviembre. Aunque la normativa fija el pago para el primer día hábil del mes siguiente, es habitual que los bancos adelanten el ingreso unos días.

Este año, los pensionistas que la perciben de forma habitual podrán verla reflejada en sus cuentas en torno al 24 o 25 de noviembre, fechas que caen en lunes y martes laborables, por lo que no se esperan alteraciones en el calendario.

El portal especializado 65YMÁS se ha puesto en contacto con las entidades financieras y ofrece las fechas concretas de cada una:

Caja Rural de Granada: día 25

Unicaja: día 21

Bankinter: día 21

Caja de Ingenieros: día 21

CaixaBank: día 24

Santander: día 24

BBVA: día 25

Ibercaja: día 25

Banco Sabadell: día 25

Kutxabank: día 25

ING: día 25

Abanca: día 25

Cajamar: día 25

Qué pensionistas tienen derecho a cobrarla

Tienen derecho a la paga extra de Navidad todos los pensionistas que cobran una pensión contributiva de la Seguridad Social, ya sea por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente, y cuya pensión se abona en 14 pagas al año.

Quienes hayan sido pensionistas durante todo el semestre recibirán la paga completa, mientras que quienes se hayan jubilado o empezado a cobrar en los últimos meses del año la percibirán de forma proporcional. En cambio, las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no tienen paga extra separada, ya que la reciben prorrateada en las 12 mensualidades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  9. 9

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  10. 10 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025 y quién tiene derecho

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025 y quién tiene derecho