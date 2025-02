Pensiones: ¿Conoces los cambios que sufrirán la jubilación y las pensiones a partir del 1 de enero?

MARÍA ISABEL HIDALGO Viernes, 23 de diciembre 2022, 13:41 Comenta Compartir

Aquellas personas que deseen jubilarse a partir del próximo mes de enero lo tendrán más complicado que en años anteriores, pues como lleva sucediendo hace ya diez años, las condiciones para jubilarse se modifican de forma anual. Por lo que en 2023 van a convivir dos reformas relacionadas con la jubilación, la primera de ellas es la de 2011 que retrasa la edad para jubilarse gradualmente, por lo que se endurece su acceso y por otro está la que se aprobó el año pasado que está relacionada con la subida de pensiones.

Esta última medida se basa en regular el coste de la pensión con el IPC, de modo que las pensiones suben a casi 100 euros y se penaliza a los trabajadores que se jubilan antes de tiempo y premia a los que lo hacen más tarde. Esto quiere decir que para jubilarse con la pensión completa a partir de 2023, será necesario tener 66 años y cuatro meses, dos meses más que lo que se exije en la actualidad.

Sube la edad de jubilación

Este aumento de la edad de jubilación influye directamente en el periodo de cotización del trabajador, que en el nuevo año se eleva a tres meses más. Así, para poder retirarse con 65 años, como se hacía hasta hace poco, se debe se haber cotizado a la Seguridad Social durante al menos 37 años y seis meses, cuando antes de la reforma actual se exigían 35 años de cotización.

El fin de estas medidas no es otro que el de establecer la edad de jubilación en los 67 años, siempre que no se haya trabajado un mínimo de 38 años y medio. Una subida progresiva que está previsto que se establezca para el año 2027.

Cuantía de las nuevas pensiones

El periódo que se utiliza para calcular la cuantía de las nuevas pensiones no sufrirá modificaciones este año, pues ya el año pasado alcanzó su objetivo que era tener en cuenta los últimos 25 años de vida laboral del trabajador, ya que hasta la reforma de 2011 tan solo se contabilizaban los últimos 15 años de cotización. Pero que esto se mantenga así este año no quiere decir que no haya cambios en las cuantías de cara al futuro, dado que el Gobierno ya ha anunciado que quiere aprobar una nueva ampliación y elevar el periódo de cálculo a los últimos 30 años.

En caso de que esta medida, que actualmente rechazan los grupos parlamentarios y los sindicatos llegara a ser aprobada, el periodo de cálculo para la cuantía de la pensión quedaría fijado en los últimos 30 años de cotización, eso sí, se descartarán de oficio los peores 24 meses. De este modo, desde 2027 y hasta 2032 se irían sumando cada año cinco meses más para calcular la jubilación, pero se escogerían los tres meses más favorables.

Subida de las pensiones del 8,5%

La pensión sufrirá este año el mayor incremento de las últimas décadas, para ello se empleará una nueva fórmula basada en la inflación media anual de diciembre a noviembre. Con este aumento, los mayores van a recibir una media de 93 euros más al mes y un extra de 1.031 euros al año, por lo que la prestación media del sistema asciende hasta los 1.187 euros mensuales.

Por su parte, la pensión más alta aumenta casi 240 euros, lo que supondrá una nómina de 3.059 euros al mes, mientras que la mínima se quedará entre los 742 y los 965 euros, dependiendo de las cargas familiares. Esta subida del 8,5% disparará el gasto en pensiones el próximo año por encima de los 190.000 millones, lo que equivale a un 11,4% más que el año pasado, según se indica en los Presupuestos del Estado. Por primera vez los presupuestos destinarán 15.000 millones de euros más en pagar pensiones, es decir más de un 40% más de lo que se destinaba hasta la fecha.

Recortes en la prejubilación

La edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se retrasa hasta los 64 años y hasta los 62 años y cuatro meses para quienes lo hagan procedentes de un despido. Con la nueva medida quiénes decidan retirarse antes de tiempo sufrirán un recorte en su pensión por cada mes que adelanten la jubilación, lo que implicará una reducción en la cuantía de entre el 2,81% para quienes se adelanten un mes en la jubilación. El 21% se aplicará a los que decidan jubilarse dos años antes de tiempo y cuya cotización sea menor a los 38 años y seis meses.

Por otro lado, los prejubilados que estén en paro serán penados con una retención que oscilará entre el 0,5% y el 30% si llegan a adelantar la edad de jubilación en cuatro años.

Suben las cotizaciones

El nuevo mecanismo de ajuste para que los presupuestos establecidos de cara al nuevo año salgan adelante entra también en vigor en 2023. Se trata de un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituirá al factor de sostenibilidad. Por este motivo la cotización en la Seguridad Social subirá en 2023 alrededor de 12 euros más.

Esta subida que supone 0,6% puntos más será repartido entre la empresa, que pagará el 0,5% y el trabajador que se hará cargo del 0,1% restante. Por su parte los autónomos tendrán que hacerse cargo del incremento al completo. Esta subida se traduce en 12 euros más de cotización al mes para un salario medio de 2.000 euros brutos. Para el salario mínimo interprofesional 1.000 euros mensuales, la subida supondrá 6 euros más.

