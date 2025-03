Los antiguos becarios podrán pagar a plazos cuotas de entre 40 y 140 euros para rescatar años de cotización

Las fuertes concesiones que el Gobierno ha hecho de cara a que las personas que trabajaron como becarios puedan rescatar esos años de vida ... laboral de cara a su futura jubilación han dado sus frutos. El Ministerio de Seguridad Social alcanzó este lunes un principio de acuerdo con los sindicatos para reformular el método que ya había puesto en marcha para recuperar esos periodos de cotización que no se habían reflejado en su historial en la Seguridad Social y que había generado un rechazo absoluto por las cuantiosas sumas que debían desembolsar, según confirmaron UGT y CC OO. La patronal también ve con buenos ojos estas mejoras, pero no considera que sea objeto de negociación y, por tanto, tener que pactarlo.

Los antiguos becarios, muchos de los cuales son investigadores y científicos, pagarán cuotas de entre 40 y 140 euros por cada mes que quieran aflorar en su historial laboral y podrán abonarlas a plazos, una novedad que no se permitía con la redacción actual. Así lo establecerá la nueva orden que el departamento dirigido por Elma Saiz comenzará a tramitar esta misma semana para suceder a la publicada el pasado 1 de mayo.

Para ello, aquellos alumnos que realizaron desde los 80 hasta el año 2011 períodos de prácticas formativas, de prácticas académicas externas o la participación de graduados universitarios tendrán que suscribir un convenio especial –por cinco años– por el que pagarán la cuota que les hubiera correspondido, con un descuento del 23%, durante el período en el que estuvieron trabajando, no la cuota que pagarían en la actualidad. La base de cotización que se tomará de referencia será la mínima correspondiente al año de realización de la actividad, no la mínima del 2024, aunque tendrán que pagar tanto su parte como la que le hubiera correspondido abonar a la empresa (aquí el Gobierno no ha cedido). Por ejemplo, la cuota mensual que tendrán que pagar los que estuvieron como becarios en 1997 será de 101 euros, prácticamente una tercera parte de esos 288 euros por cada mes de cotización que exigía el anterior acuerdo.

La nueva concesión que ofreció este lunes Seguridad Social para atraer a los sindicatos es la forma en que se podrán pagar esas cuotas. Así, ha ampliado la posibilidad de fraccionar el pago hasta el doble del periodo rescatado con un máximo de siete años; es decir, si se rescatan dos años, pueden pagarse en cuatro años, cuando en la orden inicial se preveía que el ingreso de las cuotas se realizara en un solo pago o en un número máximo de mensualidades igual al periodo 'rescatado', nunca mayor.

Más tiempo para suscribirlo

Además, el nuevo texto extiende de tres años y medio a cuatro años y medio el periodo de tiempo para poder suscribir el convenio especial, con lo que podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2028.

Lo que no varía es el número de años que podrán rescatarse: un máximo de cinco, que pueden sumarse, eso sí, a los dos años que pudieron recuperar si suscribieron también el convenio aprobado en 2011. Sin embargo, se constituirá el observatorio del becario para analizar si estos siete años de 'rescate' son suficientes o hace falta hacer un nuevo convenio.

Los sindicatos piden a los afectados que no suscriban el convenio, que entrará en vigor el 1 de junio, hasta que se publique la nueva orden con todas estas mejoras.