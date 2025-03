Las pensiones subirán un 3,8% en 2024, unos 45 euros más al mes

Los más de nueve millones de pensionistas ya saben cuánto subirán sus prestaciones el próximo año: un 3,8%, un poco menos de ese 4% que había estimado el Ministerio de Seguridad Social debido a que la inflación se ha moderado levemente este mes. El INE ha publicado este miércoles el dato del IPC adelantado de noviembre, que era el que faltaba para conocer exactamente cuánto se revalorizarán las pensiones en 2024 (a falta de la cifra definitiva, que se conocerá el próximo 14 de diciembre, pero que suele coincidir con la adelantada), puesto que ahora se elevan de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre.

Así, la pensión media del sistema aumentará unos 45,5 euros en enero (casi 640 euros en 2024), lo que hará crecer la prestación media del sistema hasta superar por primera vez los 1.243 euros. Nunca hasta ahora había rebasado ni siquiera la barrera de los 1.200 euros. Algo más cada mes tendrán los más de 6,3 millones de jubilados, que verán cómo sus nóminas subirán 52 euros cada mes hasta situarse en el entorno de los 1.430 euros de paga. Tendrán así un extra el próximo año de más de 730 euros que les permitirá no perder poder adquisitivo, el gran compromiso que estableció la reforma de las pensiones.

La pensión de viudedad crecerá de media unos 32 euros hasta los 886 euros. Algo mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 42 euros mensuales, hasta rozar los 1.160 euros, mientras que la pensión de orfandad crecerá 18 euros y se acercará a los 500 euros al mes y la de en favor de familiares pasará de 705 euros a 732 euros, 27 euros más.

Las pensiones mínimas y no contributivas, por su parte, tendrán una subida bastante mayor del 3,8%, en el entorno del 7% previsiblemente, aunque hasta final de año no se sabrá la cuantía. Esto se debe a que la reforma de las pensiones estableció un incremento mayor para este colectivo más vulnerable. En concreto, las no contributivas subirán desde los actuales 484 euros al mes hasta los 521 euros en 2024, según estimaciones del propio ministerio.

Y lo mismo sucede con las pensiones mínimas de viudedad, que este año se impulsarán entre 40 y 126 euros más al mes a raíz de la reforma aprobada el pasado marzo, con lo que ascenderán hasta los 823 euros para mayores de 65 años sin cargas y los 1.031 euros para las viudas con cargas familiares.

Carburantes más baratos

La subida de precios da un pequeño respiro en noviembre al subir un 3,2%, tres décimas por debajo de la tasa de octubre, según los datos adelantados este miércoles por el INE. La inflación vuelve a la senda descendente después de cuatro meses de ascensos desde el mínimo que marcó en junio en el 1,9%. La mejor noticia viene del lado de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía ni los alimentos frescos y es más difícil de moderar, ya que marcó su tasa más baja desde abril de 2022 al situarse en el 4,5%, siete décimas por debajo de octubre.

Desde Estadística indicaron que esta moderación del IPC se debe al abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos -ya que noviembre ya es temporada baja- y a una subida de los precios de los alimentos menos intensa que la experimentada un año antes. Esto compensó la electricidad, que bajó menos que en noviembre de 2022, según datos del INE.

El INE no da aún datos desglosados por alimentos ni demás partidas, por lo que habrá que esperar a mediados de diciembre para saber si la cesta de la compra sigue cercana a los dos dígitos. En octubre los alimentos continuaron en niveles récord tras registrar un nuevo alza del 9,5%, con alimentos básicos del día a día de las familias disparados. Es el caso del aceite, que subió en octubre un 74% respecto al precio de un año antes, el mayor incremento en 20 años; el azúcar, un 12% más caro; las patatas, un 16%; la leche, un 12% o el arroz, un 17% por encima de los precios de septiembre de 2022.

A nivel mensual (noviembre sobre octubre), los precios bajaron un 0,4%, muy por debajo de la subida de tres décimas del mes anterior. Es la primera vez que a inflación mensual está en tasa negativa desde el pasado mes de enero.

Fuentes del Ministerio de Economía recordaron que con este dato de inflación de noviembre los salarios «siguen ganando poder adquisitivo» y las empresas españolas «ganan competitividad» aumentando su cuota de mercado, «incluso en el difícil contexto internacional«, explicaron en un comunicado en el que hicieron referencia a la positiva política económica del Gobierno.

Una política de ayudas fiscales para paliar los efectos de la subida de precios que han decidido extender más allá del 31 de diciembre para algunas partidas. Es el caso de la rebaja del IVA de determinados alimentos, que se ampliará hasta junio de 2024, según anunció el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura. También adelantó que el transporte público seguirá siendo gratuito para jóvenes, menores y desempleados. Lo que se desconoce es qué ocurrirá con el IVA del gas y de la luz, rebajado hasta el 31 de diciembre.