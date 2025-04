La oportunidad única e histórica que tiene Extremadura con las energías renovables

José Tomás Palacín Badajoz Viernes, 15 de diciembre 2023, 11:09 Comenta Compartir

¿Cuál es el futuro energético renovable de la región? A esa y otras preguntas se intentó contestar ayer en la sede de Cajalmendralejo en Badajoz, en La Mirada Económica, una jornada informativa organizada por el diario HOY y patrocinada por la Junta de Extremadura. En esta mesa redonda, bajo el nombre 'Retos y oportunidades del sector energético renovable en Extremadura', cuatro representantes de las instituciones más destacadas del sector en la región –a quienes dio la bienvenida el director general de HOY, Álvaro Rodríguez Guitart– hablaron sobre cómo se encuentran las principales tecnologías, el contexto del sector y su futuro.

Carlos Arce, presidente de Arram Consultores, fue el encargado de moderar esta mesa redonda. «En Extremadura tenemos muchas energías renovables, somos un referente: fotovaltaicas; también eólica, aunque no está representada del todo pues no se desarrollará masivamente en un futuro; biogás, que todavía no tiene planta en la región, algo que cambiará, y el hidrógeno verde y su almacenamiento. Todas estas energías renovables, para ser alternativas, primero tienen que ser gestionables», presentó.

El primero en participar fue José Manuel Bellot, responsable de Desarrollo Energías Renovables en Extremadura de Iberdrola, que aseguró que en su compañía primero quieren consolidar Extremadura, donde tienen desarrollados 3.800 megavatios (MW). La razón es sencilla, subrayó: tienen que buscar la sostenibilidad, que viene marcada por tener componentes renovables. La fotovoltaica es el gran vector, sin duda. «Estamos en una fase de consolidación plena, aunque todavía hay que integrar los futuros planes de clima para tenerlo todo claro».

Según él, la fotovoltaica, la joya de la corona de la Extremadura más sostenible, es la energía más competitiva en cuanto a inversión y coste. «Es la tecnología renovable que más se construye en todo el mundo y ahora ha descendido su precio. Actualmente, tenemos rendimientos por encima del 21% de la radiación que recibimos del sol, aunque estamos trabajando para obtener más de un 30%. Por poner en contexto, en 2003, hace 20 años, era un 14%. Es la más competitiva».

Una Extremadura ambiciosa

Entre los retos, propuso que mejorara la regulación y, entre las oportunidades, señaló que el objetivo en Extremadura siempre ha sido «ambicioso»: «Hay una cantidad ingente de miles de millones que deben consolidarse y que traerán mucha riqueza y empleos a la región. Eso irá a la Administración, que tendrá también dinero para carreteras, colegios, etcétera».

Por su parte, Luis Puchades, consejero delegado de Biovic y vicepresidente de la Asociación Biogás se centró en su sector. El biometano, que es el gas renovable que se genera a través del biogás, es el más maduro de estos gases, y circunstancias como la guerra de Ucrania o que Europa necesita generar sus propias fuentes de gas le han dado un nuevo interés. Hay decenas de estos proyectos ha punto de salir, pero Extremadura todavía no cuenta con uno.

Para Puchades, la hora del gas renovable ha llegado, «aunque ha costado», resumió. En Extremadura, aseguró, cabrían 100 plantas de biogás, según sus estudios. Ayudaría al sector agroindustrial, al tomate, el vino, ganadería. «Tenemos muchas ganas de empezar cuanto antes, y siempre pedimos la máxima agilidad posible a las administraciones. Es cierto que en Extremadura son especialmente ágiles, pero aun así no estaría mal que se aclararan más y que hubiera una comunicación clara, también con ecologías y proteccionistas del medioambiente. Máxima transparencia siempre, aunque es fácil levantar a un pueblo en contra de un proyecto si solo se escucha a una parte».

El escenario internacional

Alfonso Corbella, encargado del Desarrollo de Negocio e Inversión en Hidrógeno de Sener, representó sobre todo la innovación. El hidrógeno verde está considerado como el futuro del suministro renovable, aunque todavía queda por desarrollar muchos proyectos.

Afirmó que en Extremadura ya tienen un proyecto en desarrollo, y que es una oportunidad para desarrollar una nueva actividad industrial en la región, que sea muy competitiva a nivel internacional y cuyos compradores están en Europa. «En dos años queremos estar produciendo ya hidrógeno verde», adelantó.

«Hay que aprender de los fracasos. Al final, Europa ha tomado una decisión estratégica. Hay que tener presente que, en un mundo bastante movido, donde China tiene un empuje importante comercial, pero sobre todo tecnológico, vemos cómo sus empresas de electrólisis nos llevan años de fabricación y de uso. No podemos depender de agentes externos. Nuestra tecnología está más que probada, pero hay que generar atracción para que los grandes consumos de hidrógeno vengan. Es cuestión de tiempo: de unos 15 a 20 años», declaró.

Sobre estos «agentes externos» también habló Ramón Jiménez, que cree que el último gran reto es la financiación. Al parecer, Europa iba en cabeza en cuestión de renovables; de hecho, se pusieron 20.000 millones de euros para empresas con proyectos sostenibles. «Sin embargo, esas inversiones se han movido a EE. UU. Europa está reaccionando rápido, pero sigue siendo lenta».

Para Jiménez, primero hay que competir con las subvenciones en China. Perdimos el tren de los semiconductores, el de los chips y tenemos que ver qué modelo de vida queremos para nuestros hijos. ¿De parque temático, visitar castillos, Cenicienta, animales y nuestra historia y vivir del turismo? ¿O ser independiente y no padecer ante crisis energéticas y falta de chips? Porque los agentes externos no son fiables comercialmente. Si deciden cerrar, nos ahogan», afirmó.

De ahí la importancia de Extremadura, que, según él, tiene la oportunidad de subirse al tren y «que nos miran como nosotros hemos mirado a las otras regiones en el pasado. Tenemos todo para hacerlo».

Su proyecto para la mina de litio tiene sus razones, extrapolables a otras iniciativas: mano de obra asequible, cercanos a materia prima para ahorrar en transporte, barato en cuanto a consumo, se pueden mejorar fácilmente los suelos y dejaría a las arcas de la Junta «muchos millones de euros al año».

Solo hay que «comunicarlo bien». «Hay información interesada por las redes y hay que estar respondiendo todo el rato. El otro lado no quiere sentarse enfrente, las diferentes plataformas nunca se han querido sentar con nosotros. No es neutral, todo es interesado porque no quieren hablar».