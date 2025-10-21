HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La CNMV sugiere modificaciones en la ley de opas al Ministerio de Economía, que acelera la trasposición de una directiva europea clave para reforzar el papel del Banco de España en procesos de fusión

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 12:45

Comenta

La opa fallida de BBVA sobre Banco Sabadell ha sido también un largo proceso de aprendizaje para el mercado y, sobre todo, para los ... reguladores, que se han topado con una operación prácticamente inédita que ha destapado ciertos agujeros regulatorios que ahora desvían el foco de presión hacia el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  5. 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  6. 6

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  9. 9

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres
  10. 10

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios