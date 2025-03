La Oficina Europea de Patentes elige Valencia para su gala del inventor del año

Arturo Cervellera y Juan Sanchis Valencia Jueves, 11 de mayo 2023, 17:43 Comenta Compartir

El próximo 4 de julio Valencia se convertirá en la capital europea de los inventores. La Oficina Europea de Patentes ha elegido la ciudad para acoger la 17 edición del Premio al Inventor Europeo que tendrá lugar en el Palau de les Comunicacions, el antiguo edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento.

Según la organización que centraliza todo tipo de iniciativas provenientes de 44 países a través de su sede en Munich, el Premio al Inventor Europeo «rinde tributo al talento innovador del momento, reconociendo la enorme contribución de inventores y equipos de investigación al progreso científico y tecnológico».

Aunque sea la 17 gala, el evento coincide con el 50 aniversario de la Oficina Europea de Patentes.

La Oficina Europea de Patentes destaca así el impacto positivo que las tecnologías patentadas en diversos ámbitos tecnológicos tienen en nuestro día a día. Los finalistas de las cuatro categorías anunciados hoy han sido seleccionados por un jurado internacional independiente de alto nivel.

Los finalistas anunciados hoy por la Oficina Europea de Patentes, proceden de un amplio abanico de sectores. Sus innovaciones contribuyen a mejorar la vida cotidiana de las personas en todo el mundo y abordan distintos desafíos de la sociedad actual. Los inventores seleccionados han creado un impacto positivo en áreas como sostenibilidad (en tierra, mar, aire e incluso en el espacio), eficiencia energética, avances médicos, optimización de recursos o soluciones de movilidad, entre otros. Los finalistas revelados hasta el momento proceden de países como Australia, Austria, Bélgica, China, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, India, Irlanda, Italia y Estados Unidos.

El jurado independiente que ha seleccionado a los candidatos este año está compuesto por ex finalistas y ganadores de pasadas ediciones, que utilizan su experiencia técnica, comercial y en el ámbito de la propiedad industrial para seleccionar a los finalistas entre más de 600 candidatos. El presidente del jurado ha sido, una vez más, el Doctor Wolfgang M. Heckl, Director General del Deutsches Museum de Múnich.

En categoría de industria los finalistas son el equipo finlandés formado por Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka- Pekka Pasanen y Blanka Toukoniitty, por hacer posible la transformación de residuos en combustibles renovables; los científicos belgas Michiel Dusselier y Bert Sels, por simplificar la producción de bioplásticos con un método más económico y ecológico y el físico austriaco Josef Faderl y su equipo, por desarrollar un acero más robusto y ligero que mejora la seguridad en carretera a la vez que reduce las emisiones.

En la categoría de Países no pertenecientes a la Oficina de Patentes se encuentran el inventor chino Kai Wu y su equipo, por reducir el riesgo de sobrecalentamiento y explosiones en vehículos eléctricos; el dúo formado por Kripa Varanasi y David Smith, de India y Estados Unidos, por crear envases antiadherentes que permiten el máximo aprovechamiento de los productos y los investigadores australianos Thomas Oxley y Nicholas Opie, por desarrollar un implante cerebral para la comunicación bidireccional con dispositivos externos.

En investigación, los finalistas seleccionados son el investigador alemán Harald Haas, por hacer posible transmitir Internet de alta velocidad a través de luces LED; el equipo francés formado por Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan y Nataliya Skryabina, por desarrollar un método seguro y eficaz para el almacenamiento de hidrógeno y los científicos islandeses Thorsteinn Loftsson y Einar Stefánsson, por desarrollar colirios no invasivos que reemplazan a las agujas en algunos tratamientos oculares.

Por último, en la categoría de PYMES se han seleccionado al activista francés Antoine Hubert y su equipo, por desarrollar granjas verticales de insectos destinadas a la producción de alimentos, piensos y fertilizantes; el astrofísico italiano Luca Rossettini, por sus tecnologías de limpieza de desechos espaciales en la órbita terrestre y las físicas irlandesas Rhona Togher y Eimear O'Carroll, por el desarrollo de un material acústico avanzado que ayuda a reducir la contaminación acústica.

Entre los finalistas no se encuentra ningún español pero el portavoz de la Oficina Europea de Patentes, Luis Berenguer, ha señalado que todavía no se han seleccionado a todos los finalistas. En esta línea, falta por elegir a los candidatos del Premio a Jóvenes Inventores que se anunciarán el próximo 23 de mayo. Este galardón busca impulsar el potencial de las nuevas generaciones en el desarrollo de tecnologías que den solución a los grandes desafíos de nuestra era. Los candidatos no han de superar la edad de 30 años en el momento del premio y sus iniciativas deben aportar soluciones a los problemas presentados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Tampoco se ha anunciado una categoría clave del Premio al Inventor Europeo es el 'Lifetime Achievement'. Este galardón reconoce los méritos a toda una trayectoria profesional en el ámbito de la innovación. El ganador de esta categoría, que resulta de un veredicto directo del jurado y para la que no se seleccionan otros finalistas, se anunciará dos semanas antes de la ceremonia.

Además, a partir de hoy martes el público puede decidir a cuál de los finalistas anunciados por la OEP se le otorgará el Premio Popular 2023, a través de sus votaciones en línea. La convocatoria de este galardón, que el ano pasado se concedió a la investigadora del CSIC Elena García Armada, permanecerá abierta hasta el día de la ceremonia.

Por otro lado, Berenguer ha señalado que la presencia española en estos premios no se corresponde con el desarrollo económico español ya que ocupa el décimo lugar en presentación de patentes en el ámbito europeo y el 17 a nivel mundial. «De ahí la importancia de celebrar este premio en Valencia para impulsar la innovación», ha explicado.

El portavoz de la oficina ha recalcado que con estos premios se busca concienciar en la importancia de la innovación. «Se retransmitirá a todo el mundo por plataformas y televisiones», ha destacado y en esta línea la importancia del desarrollo científico como parte del desarrollo empresarial en Europa«.

Entre los criterios que tiene en cuenta el jurado se encuentra el impacto en el mercado, la sostenibilidad y se busca un invento «que haya hecho mejor la vida para la humanidad», ha afirmado Berenguer.

La cuarta ciudad de España

La vinculación de la Comunitat Valenciana y su capital con las patentes es constante y la autnomía ocupa una de las posiciones privilegiadas dentro de España. Las empresas e inventores valencianos presentaron 144 solicitudes de patentes en la Oficina Europea de Patentes (OEP) en 2022. Esta cifra supone un descenso del 12.7 % respecto al anterior año, no obstante la Comunidad Valenciana se mantiene como la cuarta región, por detrás de Cataluña, Madrid y País Vasco.

Por su parte, la ciudad de Valencia se sitúa igualmente en el 4º puesto de ciudades con mayor número de solicitudes de patentes, con un total de 56, empatada con Seriguren (Navarra) y por detrás de Madrid (280), Barcelona (272 ) y Zaragoza (70). Asimismo, la Universitat de València se sitúa en el top 10 de instituciones/empresas que más solicitudes han presentado el año pasado con un total de 12.

En este sentido, Luis Berenguer ha señalado que en la Comunitat Valenciana existe un importante colectivo investigador con universidades muy importantes e institutos tecnológicos. «Valencia se encuentra a la cabeza de la creatividad», ha indicado.

La elección de Valencia se debe a que ya en 2021 hubo un acuerdo con la Generalitat Valenciana para celebrar la gala de entrega de premios en Valencia. Pero las circunstancias sanitarias obligaron a postergar la ceremonia hasta que se normalizara la situación. La edición de 2020 se canceló y las de 2021 y 2022 se celebraron en Munich, sede la oficina.