José María Camarero, periodista económico y autor de 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro'. Virginia Carrasco
José María Camarero, periodista económico

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

El periodista económico José María Camarero publica su segundo libro 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro', una guía para rentabilizar el capital desde el primer sueldo

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Atreverse a poner los cuernos al banco, no tener el dinero inmobilizado y, sobre todo, situar el ahorro como una parte prioritaria del presupuesto familiar. ... Tras el éxito de 'Crisisfobia' (HarperCollins, 2023) -manual frente a la escalada de precios- el periodista económico José María Camarero publica ahora 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro' (HarperCollins, 2025), una guía para romper el mito de que solo quien tiene una renta alta puede 'hacer hucha' y rentabilizarla.

