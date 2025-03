Las aseguradoras rechazan dar citas a los funcionarios de Muface más allá de enero

El culebrón que protagonizan estas últimas semanas el Gobierno y las aseguradoras médicas que prestan la atención sanitaria a más de 1,5 millones ... de funcionarios se agrava. Y las víctimas, en este caso, son este colectivo de mutualistas que viven con incertidumbre por el futuro de su sanidad y a qué médico podrán acudir a partir del año que viene.

Fuentes de las aseguradoras privadas que prestan este servicio confirmaron a este periódico que ya han comenzado a rechazar y anular citas médicas a estos empleados públicos más allá del 31 de enero de 2025, que es cuando finaliza el actual concierto en vigor de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.

También desde CSIF, el principal sindicato del colectivo, denunciaron este martes que no están admitiendo ningún servicio nuevo a partir de esa fecha. «Se está jugando con la tranquilidad y la salud de nuestros mutualistas. No sabemos qué va a pasar realmente a partir del 31 de enero. No tenemos garantías ni certezas de que se vaya a mantener esta atención porque ya se están anulando citas, denegando autorizaciones de pruebas y tratamientos, revisiones y chequeos médicos», advirtieron. El sector apunta a que, de momento, no es una situación extrema. «Hay que tener en cuenta que falta algo más de dos meses para el fin del actual acuerdo y no se suelen hacer autorizaciones con una demora de más de un mes y medio», indicaron. Pero sí reconocieron que ya se han anulado citas que se habían dado para febrero o marzo.

El mensaje de CSIF y de las propias aseguradoras contradice por completo al lanzado este martes por Muface en un documento al que ha tenido acceso este periódico, en el que el organismo asegura que todos sus usuarios mantendrán «las mismas prestaciones sanitarias y sociales», y con las «mismas condiciones», cuando venza el actual convenio con DKV, Asisa y Adeslas, las tres compañías que actualmente prestan el servicio.

El organismo busca contrarrestar así la inquietud generada tras la comunicación remitida estos días desde Adeslas a sus asociados, en la que la firma explica que «en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto no nos permiten continuar prestando a Muface, de una manera sostenible, el servicio de calidad que veníamos ofreciendo».

¿Adiós definitivo?

Esto no implica un adiós definitivo de la aseguradora a Muface, a la espera de la nueva licitación que prepara el Gobierno. Pero sí quiere dejar claro, al igual que el resto, que, hoy por hoy y sin acuerdo sobre la mesa, sus prestaciones llegan hasta el día de vencimiento. Ni uno más. «Más allá de enero, es Muface quien debe garantizar el servicio», explicaron otras fuentes del sector, añadiendo que «son ellos quienes deben indicar a los mutualistas cómo van a garantizarlo».

De momento, Muface confía en que la nueva licitación salga adelante, algo que no resulta suficiente para CSIF, que mantiene su convocatoria de una gran manifestación para el próximo 14 de diciembre en Madrid.