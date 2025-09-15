Mónica Tierno: «Extremadura es una tierra de oportunidades y de futuro para emprender»

Daniel Vaquerizo Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

Con una sólida trayectoria internacional y un fuerte compromiso con el desarrollo de su tierra, Mónica Tierno dirige desde hace siete años la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, una entidad clave en el sector agroalimentario extremeño. Desde su experiencia en distintos países europeos hasta su regreso a Extremadura, Tierno defiende que la región no solo tiene potencial, sino que representa un espacio privilegiado para innovar, emprender y proyectarse al mundo.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional y cómo llegó a desempeñar su actual cargo en la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte?

-Estudié un grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, siempre con un perfil muy enfocado a lo internacional. Me interesaba ver y comparar cómo funcionaba el mundo en otros lugares. Dentro de la carrera realicé un año de Erasmus en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde también llevé a cabo prácticas en el Consulado de España.

Cuando estaba finalizando mis estudios, tuve la oportunidad de incorporarme por primera vez a la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, en un puesto de comercial de importación para la campaña de cerezas. En aquel momento se valoraron mis conocimientos de alemán y el hecho de ser de la zona y conocer el producto. Aunque no tenía experiencia laboral, entendieron que era más sencillo que yo aprendiera las tareas comerciales a que una persona con experiencia en ventas adquiriera el dominio del idioma y la comprensión del producto.

Más tarde realicé prácticas en Berlín, lo que me llevó a permanecer allí durante dos años. Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y profesional. No obstante, siempre mantuve mi vinculación con la agrupación, viajando durante las campañas a distintos mercados europeos —Italia, Holanda, entre otros— para seguir de cerca la llegada del producto y atender a los clientes. Posteriormente cursé un máster en Negocios y Desarrollo Internacional en la Universidad de Roskilde, en Dinamarca, y durante ese tiempo continué colaborando con la agrupación.

Finalmente, cuando se quedó vacante la posición de dirección general, se valoró que el perfil idóneo era el de una persona de la zona, que conociera la idiosincrasia, las necesidades del territorio y de los socios. Tras varias conversaciones y el intercambio de expectativas, hace siete años, con 26 años, asumí la dirección general.

-Ha tenido la oportunidad de vivir en distintos países y conocer realidades muy diversas. ¿Cree que Extremadura tiene futuro?

-Creo que sí, totalmente. Haberme marchado al extranjero me aportó una visión muy valiosa y una gran experiencia. Me alegro mucho de haber vivido fuera, pero ahora valoro mucho más lo que tenemos aquí. Extremadura es una tierra de oportunidades, con un enorme potencial por desarrollar. Es cierto que a veces partimos de situaciones más difíciles, pero también contamos con un campo muy amplio para innovar y crecer.

Además, hoy en día, gracias a la digitalización y al comercio electrónico, los negocios no dependen únicamente del mercado local. Ya no se trata solo de vender en tu ciudad o región, sino que se puede proyectar un negocio a nivel nacional e incluso internacional. Eso abre un abanico de posibilidades para emprender desde aquí y competir en un mercado mucho más amplio.

-El sector agroalimentario depende en gran medida de factores externos como la climatología. ¿Cómo gestiona el miedo y la incertidumbre que eso genera?

-El miedo está presente, porque siempre existen aspectos que no se pueden controlar. Sin embargo, intento centrarme en lo que sí está en nuestras manos. Para mí es fundamental el trabajo en equipo y el valor de contar con profesionales que conocen la idiosincrasia del sector. También considero muy importante aprender de los errores, tanto propios como ajenos.

En el mundo cooperativo hemos visto casos de proyectos que no prosperaron debido a malas gestiones o a la entrada de intereses personales o políticos. Esas experiencias sirven de lección. La gestión requiere análisis, planificación y capacidad de adaptación. Rodearse de un buen equipo y aprender de los errores es lo que permite avanzar, incluso en escenarios de incertidumbre.

-¿Qué diferencia fundamental encuentra entre una cooperativa y una empresa tradicional?

-La cooperativa, como su propio nombre indica, se basa en la cooperación. Tiene unos valores democráticos y de participación muy claros. Los socios toman parte en la toma de decisiones y los resultados se distribuyen de forma equitativa, conforme a lo establecido en la ley de cooperativas. En nuestro caso, somos agricultores de pequeño tamaño. De manera individual habría sido muy complicado abordar inversiones en innovación o tecnología, pero unidos hemos conseguido disponer del músculo financiero suficiente para hacerlo. Esa unión es lo que nos ha permitido mantenernos, crecer y afrontar crisis que, de otro modo, habrían sido inasumibles para cada cooperativa por separado.

-¿Qué mensaje trasladaría a quienes se plantean emprender en Extremadura?

-Que Extremadura es una tierra de oportunidades. Aquí contamos con un entorno natural privilegiado, una calidad de vida envidiable y, al mismo tiempo, un campo abierto para innovar y emprender. Tenemos ejemplos de empresas y proyectos que demuestran que es posible crear desde aquí, crecer y proyectarse al mundo. Creo firmemente que el futuro está en aprovechar esa combinación entre nuestras raíces y la apertura al exterior.

Temas

Extremadura