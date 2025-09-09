HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro, François Bayrou. AFP

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

Los inversores venden bonos del país ante el caos por la caída del primer ministro François Bayrou

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Se acabó la calma. La resistencia que había mostrado la deuda francesa en los últimos días frente al caos político en el país se ha ... visto esta mañana resentida por la caída del Gobierno de François Bayrou. Los inversores deshacen posiciones en deuda gala, provocando que, por primera vez en muchos años, los bonos franceses coticen con la mayor prima de riesgo de toda la zona euro, superando por momentos incluso a la italiana, que siempre ha sido el 'patito feo' de la región por su grave indisciplina fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  7. 7 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  8. 8

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  9. 9 Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro