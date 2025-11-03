HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Palacio de la Bolsa en Madrid. EFE

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

Pese a cotizar en zona de máximos, los analistas ven potencial y atractivo en los bancos y valores con alta rentabilidad por dividendo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:13

La Bolsa española vive un momento de euforia. Tras más de una década rezagada en la recuperación desde los mínimos de la crisis financiera frente ... al mercado europeo, el Ibex-35 ha tornado de patito feo a cisne y vuela ligero tras romper el pasado lunes registros en los 16.000 puntos. De hecho, el índice patrio cerró octubre con una subida del 3,6% y se revaloriza en el año cerca de un 40%, eclipsando las subidas de doble dígito que también se anotan el Footsie milanés (26%), el Dax alemán (20%), o el CAC francés (10%).

