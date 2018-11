Italia y el 'brexit' llevan el Ibex a casi los 9.100 puntos EFE El interés de los títulos españoles a diez años retrocedía al cierre desde el 1,62% hasta el 1,55% CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 26 noviembre 2018, 19:37

El Ibex-35 ha cerrado la sesión este lunes con una revalorización cercana al 2% y casi en los 9.100 puntos. Algunos de los factores que en las últimas semanas han frenado a las bolsas o que les han provocado descensos se han despejado en mayor o menor medida. En primer lugar, el 'brexit', porque ya hay acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre los términos en que se producirá la ruptura tras superar el último escollo a propósito de Gibraltar, aunque todavía tiene que salvar un trámite importante: su aprobación en el Parlamento británico. Y no es fácil. Si el acuerdo no logra el respaldo de la Cámara, no se habría avanzado nada, habría que volver a empezar y aún estaría abierta la posibilidad de un 'brexit' desordenado, sin acuerdo o duro. Si no sale adelante en el Parlamento de Londres, también es posible que caiga el Gobierno de Theresa May, que pueda haber nuevas elecciones o, incluso, podría reaparecer la posibilidad de otro referéndum.

El segundo centro de atención de la sesión estuvo en Italia: su Gobierno ahora parece abierto a rebajar su objetivo de déficit para el año que viene desde el 2,4% actualmente sobre la mesa y que ha provocado un duro enfrentamiento con la Comisión Europea, que ya ha abierto el procedimiento para multar al país, hasta, quizás, el 2%. Aún no hay nada en firme, pero el Ftse Mib de Milán ha cerrado la sesión con una subida del 2,77%. Y la prima de riesgo de Italia se ha estrechado desde los 305 hasta los 290 puntos básicos. El interés de los bonos italianos a diez años retrocedió desde el 3,40% hasta el 3,25%.

Las buenas noticias de Italia también han tenido su réplica en la deuda del resto de la periferia: el interés de los títulos españoles a diez años retrocedía al cierre desde el 1,62% hasta el 1,55% (y la prima de riesgo, desde los 128 hasta los 119 puntos básicos). El de sus comparables portugueses, desde el 1,92% hasta el 1,87%.

En el resto de Europa, las Bolsas han cerrado al alza. Con ganancias inferiores, eso sí, a las de las plazas de Milán y Madrid: el Dax alemán subió un 1,45%, mientras que el PSI-20 de Lisboa se ha apuntado un 1,25%, el Ftse 100 británico, un 1,20%, y el Cac 40 francés, cerca de un punto porcentual.

A las noticias sobre el Reino Unido y sobre Italia había que sumar también el rebote que por fin veíamos en Wall Street. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraban ganancias de alrededor de un 1,3% al cierre de la sesión europea. Aunque también apoyaron a la bolsa neoyorkina cuestiones idiosincráticas de Estados Unidos: el buen fin de semana de compras que parecen haber tenido las cadenas de distribución con Acción de Gracias, el Black Friday y el Cyber Monday.

En negativo

Con todo ello, en el Ibex-35 únicamente tres valores cerraban en rojo: Dia fue el peor, con un descenso del 2,58%, a continuación se colocaba Grifols, con un retroceso del 0,66%; mientras que Red Eléctrica perdía un 0,34%.

En verde, el mejor, Telefónica, que se apuntaba un 4,38%. Después, Técnicas Reunidas y BBVA, que avanzaban un 3,98% y un 3,45%, respectivamente. Entre los mejores del día, también Mediaset y el Santander, que avanzaron alrededor de un 2,90%, mientras que Cie Automotive se apuntó un 2,81% e Indra, un 2,70%. También con ganancias de más de un 2% cerraron Sabadell, Aena, Cellnex e IAG.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, OHL fue el más rentable, con una subida del 19,70%. Mientras, Audax y Duro Felguera registraron avances de alrededor de un 15%. En rojo, el peor fue Abengoa B, con un descenso del 6,38%.

Otros indicadores

Otro factor positivo con el que contaba la sesión era con la recuperación de posiciones del crudo: el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 3,28%, hasta recuperar los 60 dólares que perdió el viernes tras bajar más de seis puntos porcentuales. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se anotaba un 2,84%, hasta rozar los 52 dólares. El viernes se hundió casi un 8%.

Además de que aún hay muchas cuestiones a vigilar sobre Italia y sobre el 'brexit', también está pendiente por delante una cita importante, la que mantendrán el presidente chino Xi Jinping y Donald Trump en el marco de la reunión del G-20 de finales de esta semana sobre la guerra comercial. Los expertos comentan que el mercado se contentaría con que se lanzara un mensaje constructivo y con que no empeoraran las cosas. En todo caso, en gran medida, las revisiones a la baja de las expectativas de crecimiento que han lanzado los grandes organismos internacionales tienen como argumento importante el daño que al crecimiento se prevé que haga la guerra comercial. Por ello, buenas noticias sobre la reunión chino-americana serán bien recibidas por las Bolsas.

En el mercado de divisas, el euro, en los primeros cambios de la sesión recuperó con fuerza desde niveles de 1,1330 unidades hasta 1,1380 dólares, pero al cierre volvía prácticamente al punto de partida.