El Ibex roza los 8.800 puntos tras el IPC en EE UU

No hay tregua en la espiral alcista de los precios. La inflación en EEUUescaló en diciembre al 7% en términos interanuales. No se veía un crecimiento tan brusco desde hace 40 años. Y la inflación subyacente, que no incluye elementos más volátiles como la energía y los alimentos, rebasa expectativas al colocarse en el 5,5%, desde el 4,9%de noviembre.

El mercado ya no tiene dudas:la Reserva Federal (Fed) subirá más pronto que tarde los tipos de interés para hacer frente a este escenario. Ytodas las previsiones apuntan a que el primer movimiento al alza, el primero que se produciría desde diciembre de 2018, llegará en marzo. Después, tres o incluso cuatro subidas más a lo largo de 2022, dependiendo de cómo evolucione la pandemia y también el mercado laboral.

Reacción

Los inversores son conscientes de que el fin de los estímulos ya está aquí y reaccionaron con calma a la publicación del dato.

En Europa, los principales indicadores cerraron la sesión con subidas superiores al 0,5%, que fueron más limitadas para la Bolsa española. El Ibex-35 apenas avanzó un 0,16% que no fue suficiente para alcanzar los 8.800 puntos que sí se superaron en los mejores momentos de la sesión.

La expectativa de la subida de tipos impulsó la cotización de los valores más ligados al ciclo, como las acereras. ArcelorMittal lideró la tabla con un repunte del 6,4%, mientras que Acerinox subió más de un 3%.

Los bancos también se vieron beneficiados por esta perspectiva, ya que empiezan a ver la luz al final del túnel de los tipos negativos que tanto han pesado sobre sus márgenes en los últimos años. Bankinter, con alzas de más del 3%, BBVA y CaixaBank, con subidas que rondaron el 1,5%, fueron los más beneficiados del sector en la jornada.

En el otro extremo de la tabla destaca la recogida de beneficios de PharmaMar. Sus títulos cayeron un 12,8% después de haber se disparado el martes un 18% por la efectividad de su fármaco contra el coronavirus.

En el mercado de materias primas, los inversores se sumaron a las compras impulsando el precio del petróleo un 1,5% al cierre de los mercados europeos.

La senda alcista del crudo en las últimas semanas ha situado al barril de Brent, de referencia en Europa, muy cerca ya de los 85 dólares. Por su parte, el estadounidense West Texas se acerca de nuevo a los 83 dólares.