El Ibex abre a la baja y pierde los 9.100 tras dispararse los precios del petróleo Convulsión en los mercados de energía, donde el petróleo Brent ha marcado hoy la mayor subida intradía de la historia tras los ataques de este fin de semana contra Arabia Saudí JOSÉ JIMÉNEZ Lunes, 16 septiembre 2019, 11:56

La bolsa española ha abierto hoy con caídas del 0,6% para el Ibex 35, que se va a los 9.080 puntos. En el resto de Europa, el EuroStoxx600 retrocede un 0,5% mientras que el Ftse Mib italiano pierde un 0,3% y el Ftse de Londres baja el 0,2%.

La noticia esta mañana es la convulsión que viven los mercados de energía, donde el petróleo Brent ha marcado hoy la mayor subida intradía de la historia tras los ataques de este fin de semana contra Arabia Saudí. La producción de crudo se ha visto recortada en 5,7 millones de barriles pero el miedo de los inversores es que Estados Unidos acabe implicándose contra Irán y el enfrentamiento vaya a más, factor por el que bajan esta mañana las bolsas europeas.

Mañana muy complicada para el Ibex 35, que se ve obligado a defender los 9.000 puntos con las tensiones geopolíticas a flor de piel. Para los mercados petroleros, esta es la peor interrupción repentina de la historia, al superar la pérdida de suministro de petróleo kuwaití e iraquí en agosto de 1990, cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait. También supera la pérdida de producción de petróleo iraní en 1979 durante la Revolución Islámica, según la Agencia Internacional de Energía. Arabia Saudí puede reiniciar de manera significativa la producción de petróleo detenida en cuestión de días, pero necesitará semanas para restaurar la capacidad de producción total, explican a Bloomberg fuentes conocedoras del asunto. Así que los mercados se preparan para lo peor.

En medio de este desconcierto, hoy se reunirán el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para negociar un nuevo acuerdo para el brexit. Y de no lograrlo, el 'premier' británico está dispuesto incluso a desafiar el procedimiento de urgencia que han tramitado los parlamentarios británicos para obligarle a solicitar una prórroga del Brexit si no ha alcanzado un acuerdo con Bruselas el 19 de octubre. En la práctica, si Johnson sigue adelante con estos planes, esto implicaría que no hay más alternativa que el Brexit duro.

Con todo, la gran cita esta semana es la reunión de la Fed estadounidense, de la que se espera una rebaja de tipos de interés hasta el intervalo 1,75%-2%. A pesar de que la economíaestadounidense está mostrándose resistente y de que todo parece indicar que EEUU y China están intentando acercar posturas en el conflicto comercial, «el temor que el daño que está causando este factor a la economía mundial se pueda extender a la estadounidense creemos que decantará la balanza a favor de una nueva bajada de tipos», dicen los analistas de Link Securities.

No obstante, estos expertos consideran que no se pueden descartar las otras dos hipótesis que maneja el mercado. La primera es que la Fed sea más agresiva y decida rebajar medio punto porcentual al precio del dinero, y la segunda, que haga todo lo contrario y opte por no tocar los tipos. En el primer caso, las bolsas reaccionarán al alza, y en el segundo, caerán con mucha fuerza.

Dentro del Ibex, la mayor caída esta mañana es para IAG, que se deja más del 2% y sufre la subida del petróleo. Además, Bankinter, Ferrovial, Aena, Sabadell y Mapfre cotizan esta mañana con descensos que rondan el 1%. Por arriba, quien lidera el selectivo es Repsol, que se dispara un 2% también gracias a la subida del petróleo. Igualmente, es un buen día para Ence, que despierta con alzas del 1,6%.