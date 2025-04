Guerra entre Iberdrola y Sidenor por los precios de la electricidad y el acero

r. c. Madrid Martes, 9 de noviembre 2021, 21:16 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

La pugna dialéctica que mantienen desde hace días la mayor eléctrica española, Iberdrola, y la principal firma siderúrgica nacional, Sidenor, ha subido varios grados en las últimas horas. Al reproche de la segunda hacia el sector energético por no dar «ofertas competitivas» a sus clientes -en su caso hablaba sobre todo desde el punto de vista empresarial- la multinacional que preside Ignacio Galán respondió ayer acusando a la acerera de elevar sus precios de forma «desproporcionadamente inexplicable» y que «no se corresponde» con el encarecimiento sufrido por la energía.

El presidente de Sidenor y, a la vez, responsable actual de la asociación de la industria electrointensiva (AEGE), José Antonio Jainaga, ha pedido al Gobierno medidas a corto plazo «para evitar la asfixia» por los elevados costes energéticos, de manera especial en el caso de la electricidad. De no hacerlo, advirtió, algunas empresas no aguantarán «ni seis meses» . «La industria se irá al hoyo si no se revisa de arriba abajo el sistema de precios eléctricos», advirtió en un foro empresarial reciente ante la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría.

La contestación de la eléctrica ha sido acusar a esta firma siderúrgica de aprovecharse de la situación para sacar tajada, elevando sus tarifas muy por encima de lo que sería razonable. Según informa Europa Press, fuentes de la primera no ven «motivos objetivos para que Sidenor ponga los precios del acero que está cobrando», ya que -añaden- «está vendiendo sus productos con precios competitivos de suministro de energía cerrados hace tiempo».

Según Iberdrola, son los propios clientes de Sidenor los que la piden que baje sus tarifas «para que España siga compitiendo a nivel mundial en energía eólica, en especial en la instalación de parques eólicos marinos ('offshore')». Y respecto al reproche de ésta sobre que no hay ofertas eléctricas razonables, lo niega y sostiene que varias compañías energéticas (incluida ella misma) han ofrecido a «la empresa presidida por Jainaga» precios «competitivos fijos» desde hace tiempo.

Además, la multinacional eléctrica apunta que ha llegado a acuerdos con otras empresas siderúrgicas en el País Vasco para establecer unas tarifas eléctricas fijas hasta 2023. En este sentido, afirma que propuso un precio de 40 euros/MWh para diez años a Sidenor y ésta «declinó aceptar» En todo caso, argumenta que «los precios fijos son posibles si no hay detracciones ni subastas en el mercado que implican una mayor riesgo en los costes empresariales».

