Grifols anuncia acciones legales contra Gotham City y rebota un 12% en Bolsa

Grifols saca a cuentagotas su artillería frente a las acusaciones de falsedad contable vertidas por Gotham City Research, que el martes provocaron su derrumbe bursátil, ... con pérdidas de casi el 26%. En un nuevo comunicado remitido esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –el tercero en dos días de auténtico infarto para el valor– la farmacéutica anunciaba acciones legales contra la firma «por el importante daño causado, tanto financiero como reputacional, así como a todos sus 'stakeholders' y por provocar una gran preocupación a sus pacientes y donantes».

En el documento, Grifols vuelve a rebatir algunos de los polémicos puntos que Gotham incluyó en su explosivo informe, defendiendo la legalidad contable de todas sus operaciones. Y confirma de manera pública su apoyo al acutal consejero delegado y presidente ejecutivo, Thomas Glanzmann.

Pero el mercado pide más y la volatilidad se ha instalado en la cotización de la compañía. Tras el derrumbe del martes, sus títulos se movieron entre el rojo y el verde durante buena parte de la joranda, aunque finalmente rebotaron un 11,99% hasta los 11,81 euros tras conocerse que –como era previsible– Gotham convirtió las pérdidas sufridas por los inversores en ganancias para su fondo, al cerrar su posición bajista (gana cuando una acción cae) sobre el valor.

En concreto, y según los registros de la CNMV, su fondo General Industrial Partners redujo ayer esa posición del 0,57% al 0,06%. Una operación que podría haber generado a la firma una ganancia de unos 20 millones de euros. La cifra, no obstante, no es definitiva, pues solo se habría concretado si la operación se hubiese realizado en el momento de mayor caída de Grifols el martes, algo que no consta en la información pública del supervisor.

En todo caso, Grifols aún tiene que escalar mucho en Bolsa para que su acción recupere los 14,24 euros en los que cotizaba antes del caos. Así que toda la atención se dirige ahora hacia la conferencia telefónica que la compañía mantendrá este jueves con inversores y analistas para rebatir el informe de Gotham. «Han tardado mucho en reaccionar, esperamos algo más de contundencia que en los comunicados de estos días, especialmente en lo que se refiere al abultado endeudamiento de la empresa», indican desde una gestora de fondos nacional que tiene al valor en cartera.

Defensa de Grifols

«El razonamiento del informe de Gotham City no aporta nada nuevo que no supiéramos, como que el apalancamiento es el principal hándicap de Grifols», insiste Pedro Echeguren, analista de Bankinter. «Las relaciones cruzadas en el perímetro contable de Grifols con varias filiales y la empresa patrimonial de la familia nos preocupan y, para nosotros, en este aspecto está el grueso del daño reputacional que supone el informe de Gotham», añaden los expertos.

A la espera de novedades, la evolución de la cotización de la compañía hace preveer que la batalla contra Gotham será larga. Y los analistas no descartan nuevas acusaciones por parte de la firma cuyo nombre hace referencia al de la ciudad del superhéroe Batman.

El principal foco de la investigación de Gotham está en la operativa contable que ha llevado a Grifols a consolidar a dos filiales (BPC Plasma y Haema) que vendió a Scranton (principal accionista de Grifols y vehículo inversor de la familia, que también consolida al cien por cien) en 2018. «Hemos venido destacando esta operativa como un riesgo abierto en nuestros informes sobre la compañía, siendo una de las razones por las que hemos mantenido nuestra recomendación en 'Neutral', la cual redujimos hasta 'Vender' de forma táctica debido al inevitable impacto sobre la cotización y el daño reputacional causado», insiste Echeguren.

Por otro lado, los analistas destacan que en los nueve primeros meses de 2023, el resultado de participadas que Grifols controla, pero en las que no necesariamente tiene participaciones cercanas al 100%, representó el 97% del beneficio neto atribuido, «cifra inusualmente elevada para una cotizada y que vemos como un indicio de transferencia de valor hacia las filiales».

Dudas en las cuentas

En su comunicado del miércoles, la corporación insiste en defender otras operaciones señaladas por Gotham en su polémico documento, como el precio por el acuerdo con Immunotek Bio Centers en EEUU para la construcción y desarrollo de 28 centros nuevos. Pero el consenso insiste en que las explicaciones de la firma son todavía «tibias».

«Veremos cómo se defiende la compañía y la empresa auditora», indica Javier Molina, analista senior de mercados para eToro, en referencia a KPMG. A su juicio, los inversores deberían mantenerse al margen de la cotizada de momento, ante «un posible riesgo financiero más elevado por existir mayor deuda, el aumento consiguiente del coste de financiación, las cuestiones legales que pueden surgir, o las dudas sobre la estabilidad financiera de la empresa».