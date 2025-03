Grifols resucita en Bolsa tras recibir el aval de KPMG a sus cuentas

Clara Alba Viernes, 8 de marzo 2024, 09:38 | Actualizado 17:49h. Comenta Compartir

La cotización de Grifols se ha convertido en una auténtica montaña rusa que este viernes apostaba por las subidas, después de que KPMG haya dado su visto bueno a las cuentas de la compañía, presentadas la semana pasada sin la firma del auditor.

Esa situación provocó el derrumbe del valor en un 35%, por encima incluso de la caída registrada el 9 de enero, tras el polémico informe en el que Gotham City acusaba a la empresa de falsedad contable. La confirmación de la auditoría de KPMG «sin salvedades» era básica para empezar a recuperar el favor de los inversores. De hecho, Grifols rebota un 20% en Bolsa hasta los 8,3 euros por acción; en todo caso, todavía lejos de los 14,24 euros en los que Grifols cotizaba antes del estallido de la polémica.

Parece claro que la herida abierta por Gotham City tardará en curarse. Todo a pesar de que KPMG despeja en la auditoría algunas sospechas en torno a la política contable de la empresa. Por ejemplo, da el visto bueno a la estrategia por la que Grifols consolida en sus resultados a las sociedades Haema y BPC Plasma, a pesar de haberlas vendido a Scranton, que también las consolida en sus cuentas. KPMG recuerda que aunque el grupo no ostenta participación alguna, «sí ejerce el control» y tiene una opción de derecho a compra, tal y como ha defendido siempre Grifols.

Aunque la auditoría no incluye salvedades, sí recuerda que la CNMV ha requerido información al grupo y sigue inmersa en una investigación que aún no ha concluido. Y Grifols también reformula algunas cifras por el cómputo de la sociedad Inmutek (que comparte con su socio en EE UU). Aunque el ajuste no tiene impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias -ni en la ratio de deuda ni en el flujo de caja- sí implica un incremento del activo registrado de 115 millones de euros, hasta los 21.441 millones.

Estas serán las últimas cuentas de Grifols auditadas por KPMG -que lleva haciéndolo desde 1990-, ya que en la última junta de accionistas se acordó que fuese Deloitte quien tomase el relevo de la consultora a partir de ahora.

También han sido los últimos resultados anuales de Grifols con Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu y Albert Grifols Coma-Cros con cargos ejecutivos dentro de su consejo de administración, en un contexto marcado por la crisis de la compañía de hemoderivados tras la última ofensiva lanzada por Gotham City Research, en la que insiste que sus filiales Haema y BPC tendrían un acuerdo de financiación con el 'family office' Scranton.