La Bolsa estrena la semana del BCE al borde de los 7.700 puntos

Las Bolsas europeas estrenan con contundentes subidas una semana cargada de referencias económicas y empresariales. El Ibex-35 subió al cierre cerca de un 1,8% hasta los 7.680 puntos, con la mayoría de sus valores en positivo, liderados por Pharmamar y Rovi, que avanzaron más de un 4%, y BBVA, con subidas del 3,8%.

Otros grandes valores como Inditex también sobresalieron en la parte alta de la tabla, así como Banco Santander, con subidas del entorno del 2,5%.

Las entidades financieras son las absolutas protagonistas de la semana. Primero, por la nueva ronda de presentación de resultados trimestrales en el sector. Y segundo, y más importante si cabe, por la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que el mercado espera desde hace tiempo una nueva subida de los tipos de interés.

Grandes gestoras como Pimco ya anticipan que el alza que el organismo acometerá el jueves será de otros 75 puntos básicos, a la que seguiría otra de 50 puntos básicos en diciembre. «El BCE continúa anteponiendo la lucha contra la inflación a los problemas de crecimiento», indican desde la firma en una nota a clientes.

No obstante, ese movimiento ya parece descontado por el mercado y, a no ser que Christine Lagarde se muestre mucho más agresiva de lo esperado en la rueda de prensa posterior al encuentro, los expertos no creen que se vaya a producir una fuerte sobrerreacción entre los inversores.

La reunión del BCE no será el único evento que mantenga en vilo a los operadores financieros. La avalancha de resultados empresariales (con especial protagonismo de las tecnológicas en Wall Street) y la ola de referencias macroeconómicas (con datos de PIB, inflación y del mercado laboral en España) anticipan unas jornadas de grandes oportunidades.

No obstante, los expertos llaman a la prudencia, indicando que tras las últimas sesiones de subidas, cualquier excusa puede ser buena para la recogida de beneficios en el mercado. Sobre todo después de la calma que ha dejado en el mercado las informaciones que apuntan a un freno en las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en EE UU a partir de diciembre.

Un escenario que ha logrado calmar los ánimos en el principal foco de tensión de las últimas semanas: los mercados de deuda. La rentabilidad de los bonos, que se mueve de manera inversa al precio, repliega posiciones, con los inversores más optimistas también por la mayor calma en el mercado británico, tras la confirmación de Rishi Sunak como nuevo primer ministro de Reino Unido.

Los expertos de Scope Ratings indican que su llegada «debería subrayar el compromiso del nuevo Gobierno en estabilizar las finanzas públicas, contribuyendo así a tranquilizar a los mercados sacudidos por el 'mini presupuesto' de hace un mes». Sin embargo, aseguran que no será una tarea sencilla, por lo que optan por no tirar las campanas al vuelo.

Mientras, en el mercado de materias primas, el precio del petróleo cedía posiciones, con el barril de Brent, de referencia en Europa, en 92,9 dólares, mientras que el West Texas estadounidense cotizaba en 84,38 dólares.