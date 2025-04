La CNMV vería «inapropiado y exagerado» vetar la opa de BBVA por la imputación en Villarejo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) volvió a dejar claro este martes que su papel como supervisor en la opa lanzada por BBVA ... sobre Banco Sabadell es «asegurar el derecho de los accionistas de la entidad opada a decidir si aceptan o no la oferta de forma libre e informada». En ese escenario, considera que los problemas que pueda afrontar BBVA por su imputación como entidad en el 'caso Villarejo' –y que el propio banco ya reconoce en sus folletos públicos– suponen un «riesgo importante», pero no tanto para la opa, sino para la propia entidad como cotizada y para sus accionistas «que tienen derecho a conocer cómo evoluciona ese proceso».

Así lo manifestó el presidente del supervisor, Rodrigo Buenaventura, durante una intervención en el Congreso de los Diputados, en la que indicó que el proceso judicial «puede tener consecuencias y suponer riesgos, por lo que nos hemos asegurado de que el banco actualice sus documentos de registro para identificarlos», independientemente de la opa. «¿Deberíamos vetar la operación por eso? Sería inapropiado y exagerado», insistió ante las preguntas de los parlamentarios.

Menos contundente se mostró el presidente de la CNMV a la hora de concretar el momento en el que el organismo dará su veredicto a la opa, reconociendo que esta operación presenta mayores complejidades para el inversor que otros procesos similares al tratarse de un canje.

Desde la institución supervisora transmiten que, aunque con el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) ya podría decidir sobre el folleto –y abrir así el plazo de aceptación para los accionistas– el ideal sería esperar al veredicto de Competencia. Sobre todo porque, tal y como reconoció Buenaventura, «si las condiciones impuestas son muy onerosas, la visión de los inversores podría cambiar».

El problema es que el mandato de la CNMV establece que debe decidir cuanto antes en este tipo de procesos, con lo que podría pronunciarse antes que Competencia y, por tanto, los accionistas tendrían que tomar su decisión sin conocer los requisitos –los denominados 'remedies'– que podrían exigirse para aprobar la unión de ambos bancos. «Iremos monitorizando cómo evoluciona el proceso de Competencia desde el punto de vista temporal y ahí decidiremos cuándo es el momento óptimo para aprobar folleto y que comience el periodo de aceptación de la oferta», indicó Buenaventura que, no obstante, no entró a valorar de una forma más profunda la presión que existe por los plazos pese a la insistencia de los grupos parlamentarios.

Criptoactivos e 'influencers'

El presidente de la CNMV aprovechó su intervención para poner sobre la mesa otras preocupaciones del mercado más allá de lo que pueda ocurrir con la opa. Entre ellos, la polémica inversión en criptoactivos que en España gana cada vez más adeptos y que llega ya a cerca del 5% de los inversores españoles, según una encuesta de la CNMV.

Ante la llegada en enero de 2025 de la denominada MICA -la regulación europea para las plataformas que comercializan este tipo de activos- Buenaventura dejó claro que la norma «puede generar una sensación de falsa seguridad en los ciudadanos». Es decir, aunque estén reguladas, los riesgos no desaparecen, al ser una legislación muy laxa que no tiene nada que ver con la regulación sobre otros productos financieros, como los fondos de inversión o las acciones, en los que, entre otras cosas, los inversores pueden recuperar hasta 100.000 euros en caso de fraude gracias a la existencia del Fogain, una herramienta que no existe en el caso de los criptoactivos.

Más allá de este mercado, Buenaventura también llamó la atención sobre el papel de las redes sociales como X en los fraudes financieros. «Se resisten a cumplir la normativa», advirtió el presidente de la CNMV, quien hizo un llamamiento a otros agentes como los bancos para que se esfuercen más a la hora de advertir a sus clientes «cuando por ejemplo van a enviar dinero a una entidad sobre la que ya hay sospechas de fraude».