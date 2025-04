La CNMV pide incentivos para que los particulares inviertan más allá de depósitos y letras

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha marcado el objetivo de transformar el perfil -marcadamente conservador- de los inversores particulares en España. ... El nuevo presiente del supervisor, Carlos San Basilio, abogó este miércoles por incentivar al minorista para diversificar su cartera «más allá de depósitos y letras».

«En ocasiones he tenido la impresión de que los mercados de valores se ven como 'cosa de ricos', cuando esta afirmación no puede ser menos cierta», indicó durante su intervención en el Spain Investors Day. En el acto de cierre de la primera joranda de este foro, celebrado precisamente en la Bolsa de Madrid, San Basilio apuntó a la necesidad de «valorar la adopción de incentivos fiscales» para este colectivo. Una fórmula que, según indicó, ya se está empleando en otros países como Suecia o Italia, con resultados positivos.

San Basilio apuesta por incorporar a las opciones del inversor minorista instrumentos como fondos de inversión, fondos de pensiones, bonos y acciones, o incluso instrumentos de capital riesgo, «todos ellos bajo una supervisión estricta y con controles del riesgo asumido por el inversor en relación con su patrimonio financiero».

En este punto, quiso diferenciar estas de otras opciones que no cuentan con la misma protección, en directa alusión a los criptoactivos que, de momento, no están protegidos por el fondo de garantía de inversiones (Fogain).

Perfil conservador

En todo caso, a la CNMV le preocupa «el grado de conservadurismo» del inversor español (y también el europeo). Y es que aunque la inversión colectiva goza de una buena salud con un patrimonio gestionado en crecimiento constante que ya supera los 400.000 millones de euros, solo un 15% se destina a renta variable, teniendo la renta fija, en su mayor parte pública, y los instrumentos de mercado monetario, un peso cada vez mayor.

«Si nos centramos en la renta variable española, la exposición directa del patrimonio gestionado por las instituciones de inversión colectiva es solo del 2%», apuntó San Basilio.

Frente a ello, la inversión extranjera viene desempeñando un papel creciente en el mercado, «lo que refleja su confianza en nuestra economía y nuestras empresas», explicó.

En este punto, y más allá de medidas para estimular la demanda, la CNMV se ha marcado el objetivo de hacer más atractivos los mercados de capitales para las empresas. Reconociendo que «la materialización en propuestas concretas y eficaces no es fácil», San Basilio sí recordó que el organismo trabaja ya con BME -gestor de los mercados españoles- en medidas como nuevas formas de admisión a negociación.

«El procedimiento actual no ha cambiado sustancialmente desde los años 90 mientras que nuestra economía, nuestras empresas y nuestra sociedad no son las mismas», apuntó San Basilio. «Las OPVs necesitan un nuevo impulso y los emisores necesitan reducir los riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan a la hora de sacar su empresa al mercado para maximizar la probabilidad de éxito del proceso», añadió.

En ese escenario, la idea es crear un proceso de salida a Bolsa que permita la aprobación de folletos y la admisión a negociación de grandes empresas sin una distribución previa de acciones en el público. Mediante este mecanismo, el emisor podría tener el folleto verificado por la CNMV con el mismo rigor que en un OPV normal, tener sus acciones admitidas en el mercado regulado y abordar, con posterioridad, en función de las circunstancias del mercado, la distribución de sus acciones.

«Mientras la empresa no tenga el suficiente free float cotizaría en un segmento específico no abierto al inversor minorista. Y lo más importante para que sea efectivo, este nuevo procedimiento no requiere ningún cambio en la normativa vigente», explicó San Basilio.