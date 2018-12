El Ibex-35 remonta un 0,58% y recupera los 8.800 puntos EFE La senda alcista emprendida por los selectivos europeos ha estado liderada por el FTSE 100 de Londres, que ha remontado un 1,28% COLPISA Madrid Viernes, 7 diciembre 2018, 19:59

La calma ha vuelto a las bolsas europeas y después de que ayer algunos de los principales índices marcaran mínimos anuales y el Ibex-35 sufriera su mayor caída del año, hoy han rebotado terminando todos, a excepción del Dax, en verde. El selectivo español ha escalado un 0,58%, recuperando la cota psicológica de los 8.800 puntos que perdió ayer y cerrando en los 8.815 enteros. En la semana se ha dejado un 2,88%.

La senda alcista emprendida por los selectivos europeos ha estado liderada por el FTSE 100 de Londres, que ha remontado un 1,28%; seguido por el Cac 40 de París (+0,68%) y el FTSE Mib de Milán (+0,53%). La excepción ha sido el Dax 30 de Fráncfort (-0,21%), que tras remontar a lo largo de toda la sesión, ha caído al rojo tras conocerse los datos de empleo en Estados Unidos que han sido peores de lo esperado.

En el índice de referencia español diez valores han terminado la sesión a la baja. IAG ha liderado las pérdidas con una caída del 0,99%. La seguían Indra (-0,86%), Mapfre (-0,70%), Amadeus (-0,52%) y Aena (-0,36%).

Repsol ha encabezado las ganancias con una escalada del 3,28%, seguida por Siemens Gamesa (+2,89%), Técnicas Reunidas (+2,80%), Naturgy (+1,97%) y Enagás (+1,90%). Entre las noticias del mercado español conocidas hoy hay que destacar que las acciones de Funespaña han dejado de cotizar este viernes en las bolsas de Madrid y Barcelona, después de hacerlo durante 20 años, debido a que ha terminado la oferta pública de adquisición de acciones realizada por Mapfre sobre la compañía funeraria.

La vuelta al verde de las bolsas ha estado impulsada por el buen comportamiento de Wall Street el jueves, después de que se conociera que la Fed podría ralentizar la subida de tipos de interés. Y más cuando hoy se ha publicado el dato de empleo de noviembre en Estados Unidos y ha sido peor de lo esperado. Se han creado 155.000 empleos, cuando los analistas esperaban alcanzar los 200.000. Tampoco los ingresos por hora trabajada han cumplido las expectativas. Se esperaba un aumento del 0,3% en el mes y se ha situado en el 0,2%. Tras conocerse estos datos los índices europeos han registrado descensos.

También hoy se ha sabido que el crecimiento económico de la eurozona y de la Unión Europea se ha ralentizado en el tercer trimestre del año. El PIB creció un 0,2% en la zona euro y un 0,3% en los veintiocho entre julio y septiembre, según ha informado Eurostat.

Por lo que respecta a la bolsa de Japón ha seguido la estela dejada el jueves por los índices americanos y ha cerrado al alza. El índice Nikkei de los 225 principales valores se ha revalorizado un 0,82%, hasta los 21.678 puntos.

No obstante, a pesar del rebote de las bolsas, los riesgos siguen sobrevolando los mercados europeos y estadounidenses originados por un posible recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de que ayer fuera detenida en Vancouver la directora financiera de Huawei Technologies e hija de su fundador, Meng Wanzhou, a petición de EE. UU. por supuestas violaciones de las sanciones contra Irán. «La fijación de las autoridades estadounidenses con la firma china no es nueva, ya que llevan tiempo acusándola de espionaje y de robo de tecnología, habiendo recientemente aconsejado a sus aliados que no contraten servicios con la compañía», apuntan los analistas de Link Securities.

Otro foco de incertidumbre lo genera el resultado de la votación del acuerdo entre el Reino Unido y la UE sobre el 'brexit', que tendrá lugar el 11 de diciembre en el Parlamento británico. A lo que se suma el conflicto generado por Italia con Bruselas a cargo de sus presupuestos. «El Gobierno italiano sigue jugando al ratón y al gato con la Comisión Europea y no terminan de presentar un nuevo presupuesto para 2019 que evite, como parece ser su intención, las sanciones por parte de la UE. El problema es que lograr la cuadratura del círculo es prácticamente imposible y si el Ejecutivo italiano quiere reducir su objetivo de déficit deberá revisar o retrasar algunas de su principales propuestas populistas que sirvieron a los partidos que lo sostienen para alcanzar el poder», señalan desde Link Securities.

También el precio del petróleo ha remontado después de que el jueves bajara más de un 2% ante la falta de acuerdo entre los miembros de la OPEP y sus aliados. El consenso se ha alcanzado hoy tras pactar un recorte de la producción de 1,2 millones de barriles diarios. Por ello, el precio del crudo ha subido más de un 4%. El del barril de Brent se paga a 62 dólares y el de West Texas, de referencia en Estados Unidos, sube de los 53. El oro también escala y cotiza a 1.246 dólares la onza.

En este escenario, los mercados de deuda y de divisas se muestran más estables. En España la prima de riesgo se coloca en 119 puntos básicos, con la rentabilidad exigida al bono a diez años en el 1,45%. Mientras que el euro se intercambia a 1,14 dólares.