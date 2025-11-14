HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El Ibex se hunde un 2% lastrado por Acciona y los bancos, mientras los inversores huyen del riesgo con el bitcóin perdiendo todo lo ganado en el año

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Sesión de fuertes caídas para las bolsas europeas, un día después de que Wall Street sufriese duras pérdidas por las dudas que vuelven a generar ... las valoraciones de los gigantes tecnológicos. Eso, sumado a que los inversores ven menos probable ahora una nueva bajada de tipos en EE UU, ha sido la excusa perfecta para que, en unos niveles ya elevados, los inversores aprovechen para recoger beneficios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  5. 5

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  6. 6 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  7. 7 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  8. 8 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas