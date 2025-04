«Los 'lobbys' medioambientales no pueden condicionar el desarrollo económico de Extremadura»

En dos divide Carlos Izquierdo el sector de la construcción: promoción pública y promoción privada. Ambos tienen por delante retos comunes, como la falta de ... mano de obra o el encarecimiento de los costes, a los que el presidente de la Confederación Extremeña de la Construcción considera que deben hacer frente, sobre todo, con estabilidad. «De precios, de inversiones públicas, de medidas legislativas», explica Izquierdo.

—El escenario internacional no parece el mejor para hablar de estabilidad.

—No lo es. Hemos tenido una pandemia a la que la construcción respondió muy dignamente. Es más, el sector trabajó más de lo que está trabajando ahora. Los materiales se encarecieron por el desequilibrio de la oferta y la demanda de las materias primas y pensábamos que esta primavera se iban a moderar los precios, pero vino Putin. Ahora creemos que es muy difícil que esto cambie antes de final de año. Es una incertidumbre total.

—¿Es la subida de los precios de los materiales el problema que más preocupa al sector?

—No. El principal problema es la falta de mano de obra. Ahora mismo nos falta de todo: aparejadores, ingenieros, topógrafos, albañiles, capataces, encargados de obra, maquinistas … La pregunta es qué no falta. Creo que no hay ni una sola persona que sepa del oficio que si quiere trabajar no tenga trabajo.

—¿Por qué hemos llegado a esta situación?

—Con la crisis de 2009 se destruyó mucho empleo. Eso generó desafección en la gente que estaba en el sector. La expulsamos y se sintió maltratada. Ahora le pedimos que se vuelva a incorporar y que lo hagan también sus hijos. No se ha producido el relevo generacional porque los chicos vieron como se trató a sus padres. Si queremos atraer gente al sector hay que ofrecer estabilidad, que los trabajadores sepan que se pueden formar, avanzar profesionalmente y jubilarse en el sector.

—¿Qué supone esa falta de trabajadores?

—Ahora vienen los fondos Next Generation, que hay que acometer, y ni siquiera tenemos gente para hacer lo nuestro. Falta gente en muchos sectores, porque hay puestos de trabajo que los españoles hemos decidido que no queremos cubrir porque no entran dentro de nuestras aspiraciones. Además, hay gente que no quiere trabajar porque está desempeñando la actividad de una forma, digamos, poco clara. No podemos estar pagando prestaciones a personas que luego están haciendo la competencia desleal.

—¿Se van a poder hacer los proyectos de los fondos Next Generation?

—Seremos capaces de afrontarlo y bienvenidos sean, porque el sector necesita inversión. Aunque seguramente haya que pedir una prórroga en su ejecución. Fallará la Administración, que no será todo lo diligente que deba ser, y fallaremos nosotros porque no tendremos la capacidad de hacer todos los proyectos.

—¿Qué están haciendo para incorporar mano de obra al sector?

—Trabajamos en dos ámbitos: jóvenes y mujeres. En Extremadura estamos en el 5% de mujeres en el sector; a nivel nacional en el 9% y en Europa en el 15%. La incorporación de la mujer es total, y desde hace mucho tiempo, en puestos administrativos y técnicos. Pero hay trabajo como operadoras de máquina, terminaciones, pinturas, acabados... en los que se pueden incorporar perfectamente las mujeres. En los jóvenes, estamos luchando para incorporarlos desde los 16 años, que puedan empezar a trabajar, a cobrar dinero y que vean que tienen un recorrido y no que, a los dos años, les echan.

—¿Y la formación?

—La Fundación Laboral de la Construcción recoge las necesidades del sector y diseña una serie de cursos. El problema es que la gente quiera formarse y trabajar. También tendremos que pensar en traer gente de fuera; formar a la gente en origen y que vengan con un contrato de trabajo, porque hasta que incorporemos a gente joven va a pasar un tiempo. Tenemos un convenio buenísimo que permite conciliar la vida laboral y familiar: los viernes no se trabaja por la tarde, tenemos todos los puentes y el trabajo está bien retribuido. Por eso creo que lo que hace falta es estabilidad.

—¿Cómo se logra esa estabilidad?

—Con trabajo para las empresas. Debemos tener una continuidad en los presupuestos y no vaivenes y que vaya todo enfocado por legislaturas. Como presidente del sector me duele mucho. Siempre he dicho que el sector necesita que se destinen una cantidad de millones todos los años.

—Se refiere a la inversión pública, claro.

—Sí, porque estamos pasando un momento muy difícil. El incremento de los costes es de un 30% desde el verano del año pasado, pero en el sector betunero, por ejemplo, es del 80%-90%. El precio de la energía se ha multiplicado por tres; el del cemento más de un 20%; el cobre y el aluminio un 200%, y el acero otro 200%. Si tocas cemento, energía, betunes, cerámica y vidrio, tocas todo. La mano de obra ha subido un 25%, porque las empresas contratan a base de subir el sueldo.

—Se ha abierto la puerta a revisar los precios de los contratos en la obra pública. ¿Es suficiente?

—Las subidas que tenemos en las obras en 2021 y 2022 están entre el 20% y el 30%. Lo que se ha sacado alcanza solo el 7% y no podemos pretender que una empresa apechugue con un incremento de costes que ponga en riesgo su continuidad. Eso no va a pasar. No se va a hacer ninguna obra en esas condiciones. Tras la reciente modificación de la norma extremeña, seguimos pendientes de reunirnos con la Administración y concretar el procedimiento de aplicación para poder evaluar si de verdad corrige las variaciones de precios que hemos sufrido. Las licitaciones están quedando desiertas porque no se pueden sacar obras con proyectos de precio de hace tres años.

—Y en la promoción privada, ¿cómo se resuelve ese problema de incremento de costes?

—Es un problema. Se han firmado contratos sin cláusula de revisión. Llegará un momento en el que el constructor dirá que no puede hacer la obra en las condiciones firmadas. No pueden seguir perdiendo dinero. Se están renegociando contratos constantemente. En las obras de reforma y pequeñas rehabilitaciones, las empresas dicen que no pueden comprometerse y no dan presupuestos. Si un cliente quiere cerrar un presupuesto sabe que tiene que pagar por adelantado para que la empresa compre el material, lo acopie y pueda mantener el precio.

—¿Se está notando en el precio de las viviendas?

—Sí. Se encarece la construcción por la subida de materiales, pero también hay empresas que tenían planteado desarrollar una promoción y no saben qué precio poner. Una promoción que se dé bien, en menos de dos años no sale y los proveedores solo reservan dos semanas el precio de los materiales cerámicos o de vidrio. Los futuros propietarios quieren certezas, porque el 95% necesita financiación que tiene un límite en función de cada persona. En Madrid, entre un 30% y un 40% de las promociones actuales están paralizadas. Hay mucha incertidumbre.

— ¿Tiene la región capacidad para absorber ese volumen de viviendas que se está construyendo?

—Eso depende del desarrollo y ha llegado el momento de hablar muy seriamente de los lobbys medioambientales y de arqueología. Deben cuidar, asesorar, orientar y evitar que se cometan atropellos, pero no para condicionar el desarrollo de la región. No quiero decir que no se hayan hecho barbaridades y debemos hacer las cosas con el mayor cuidado, porque los extremeños valoramos mucho lo que tenemos.

—¿Habla de Valdecañas, de la mina de Cáceres, del Buda?

—De todo. De otro Valdecañas en el Cijara, del otro Valdecañas en Gabriel y Galán, otro en el embalse de Borbollón. Tenemos enclaves y, seguramente, los proyectos. Valdecañas es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y resulta que tenemos que demolerlo. Si se hizo algo mal en su día habrá que ver cómo se arregla y se cambia lo que haya que cambiar para no volver a cometer errores. Conozco cómo estaba Valdecañas antes y era un vertedero. Creo que está francamente mejor ahora y si preguntamos a la gente que vive en el entorno todos defienden ese proyecto. El derribo lo pagaremos todos los extremeños. Habría que hablar de que si la sanción es más grande para el sancionador que para el sancionado, la sanción pierde efecto. Estos lobbys se han hecho un espacio en la sociedad y no sé hasta qué punto están defendiendo el fin o su forma de vivir.

—¿Qué posibilidades de innovación hay en el sector y por dónde pasan: nuevos materiales, nuevos procesos, avances tecnológicos?

—Por una mezcla de todo. Tenemos que ir a una construcción más modular, con más prefabricados y más industrial. Hay que dar una homogeneidad en la calidad y eso requiere formación. Sobre todo hay que avanzar en tema energético: el aislamiento y la eficiencia energética van a ser vitales.

—¿Puede suponer una reducción de la mano de obra necesaria?

—Creo que no. Sí habría que reconvertir los puestos de trabajo, porque harán falta personas cada vez más formadas. Todos los que están en el sector caben y caben muchos más de los que están, pero debemos preocuparnos de formar a la gente.