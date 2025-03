El límite para sacar dinero del cajero que Hacienda no controla La Agencia Tributaria restringe las transacciones con metálico, pero existen medidas de vigilancia en cajeros que no decide este departamento que opera en actividades de la economía sumergida

Las operaciones con tarjeta de crédito y dispositivos contactless han aumentado notablemente en los últimos años, pero esto no impide que siga siendo necesario sacar dinero en efectivo del cajero, ya que son muchos los que prefieren seguir haciendo sus compras con metálico. Ya sea por costumbre, por tener un mayor control de los gastos, muchos prefieren continuar efectuando los pagos de sus compras con dinero en efectivo. Además, hay que tener en cuenta que pese a que cada vez menos, muchos establecimientos aún no tienen habilitado el pago con tarjeta, o exigen llegar a un importe mínimo para ello.

Por otra parte, si eres de los que les gusta usar el efectivo es importante saber que Hacienda también rastrea este método de pago, pese a que resulte más difícil de investigar ya que es el principal medio con el que se opera en actividades de la economía sumergida. Por ello, es positivo para el Gobierno que se incrementen las transacciones con tarjeta de crédito, de forma que se pueda mantener así un control sobre el origen y la procedencia de cada importe. De modo que la Agencia Tributaria, es cada vez más estricta con las operaciones que permite con dinero en efectivo para evitar el fraude fiscal.

Transacciones prohibidas por Hacienda

Una de las formas de restringir el uso de dinero en efectivo es directamente en su punto de partida; el cajero. Pero muchos no saben que Hacienda es ligeramente flexible dentro de los límites y permite que cada entidad decida cuál es la cantidad máxima de dinero que sus clientes pueden sacar de un cajero, siempre y cuando no se supere el tope actual de 3.000 euros. Esto implica que la cantidad que se puede sacar de un terminal no es fija, existe otro límite impuesto además del de la Agencia Tributaria que suele establecerse en torno a 600 euros.

Así, el tope que tiene impuesto Hacienda está en 3.000 euros, no sé podrá sacar más dinero del cajero automático y ninguna entidad bancaria podrá aumentar esta cantidad. En caso de tener que sacar más dinero es necesario presentar un justificante en la oficina bancaria para que esta notifique la transancción a la Agencia Tributaria.