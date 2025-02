Leche, fruta y pescados, los grandes afectados por la huelga de transportes

José María Camarero Madrid Viernes, 18 de marzo 2022, 08:33 Comenta Compartir

El comercio comenzó a notar este jueves los primeros efectos de la huelga de transportistas que está consiguiendo bloquear algunos de los puntos estratégicos para la distribución de alimentos y tensionando toda la economía, que ve un goteo inicial de problemas incluso como no los hubo en pleno confinamiento, con todo el país paralizado. El campo, las granjas, las lonjas y los grandes mercados están reposicionándose para tomar medidas alternativas a la falta de suministros, al tiempo que piden medidas de apoyo al Gobierno para garantizar su trabajo. Estos son, por este orden, los sectores más afectados por los paros.

Sector láteo Producción a punto de caducar

Las explotaciones ganaderas vacunas están viendo ya cómo la falta de camiones para llevarse la leche juega en su contra: apenas tienen entre 24 y 48 horas para evitar tener que tirar al sumidero miles de litros de leche que no pueden salir de esas granjas. Las vacas siguen produciendo. Por ello, la organización Inlac llama a la «responsabilidad de todos para no paralizar el sector lácteo ni provocar su colapso». Este miércoles la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) apuntaba que «la mayor parte de la industria láctea española» paralizaría su actividad por el paro convocado. Aunque otra organización, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha querido enviar un mensaje de tranquilidad. Los propietarios siguen a la espera de que se les garantice la distribución, aunque las cadenas de supermercados aún no notan falta de suministro, salvo casos puntuales.

Frutas y hortalizas Fresas, berenjenas, calabacín y tomates

Tras el problema de los lácteos, el otro gran sector que más preocupación genera en estos momentos es el de las frutas y las hortalizas. Su producción tiene más margen para aguantar sin ser distribuida durante algunos días. Sin embargo, los huelguistas están tratando de boicotear cargamentos específicos. En concreto, los que saben que se dirigen a la red de mercados centrales de las grandes ciudades, donde llegan para después ser transportados a los comercios, tiendas y supermercados. Las organizaciones del sector alertan de una «importante reducción» de llegada de mercancía de frutas y hortalizas a sus unidades aunque «se ha garantizado la oferta de todos los productos». Advierten de que si persisten los problemas de suministro hortofrutícola, principalmente el procedente del sureste meridional y zonas de origen de mayor producción como Almería, Granada, Huelva, Málaga o Murcia «se producirá escasez incluso desabastecimiento de los más perecederos»: la fresa, la berenjena, el calabacín o el tomate son los más afectados.

Pescado Las lonjas, en el punto de mira de los piquetes

También los frescos de pescado anticipan problemas si la huelga persiste en estos términos de bloqueo de las infraestructuras. Porque los piquetes se dirigen a determinados puertos pesqueros con materia prima fresca que se encuentra en las lonjas. El Comité de Productos del Mar de Aecoc apunta que es la costa del Norte, así como la de Andalucía, la que más puede sufrir en este contexto. En Galicia, por ejemplo, los buques de altura están descargando sus capturas en los puertos sin poder distribuir. En el caso de Andalucía, la de bajura se ha visto obligada a amarrar los buques en muchos puertos.

Piensos Los ganaderos necesitan garantizar el alimento

Sin los piensos y otros productos similares, las ganaderías no pueden abastecerse de materia prima para alimentar a todos los animales. Si no salen camiones, tampoco entran con estos productos, lo que impacta directamente en el funcionamiento normal de cualquier explotación ganadera. Esta circunstancia agrava aún más la situación del sector, ya impactado por el alza energética.

Las bebidas también sufren el paro La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reclamó al Gobierno «coordinación y contundencia» frente a los piquetes que están actuando de manera «violenta e ilegal» con motivo de la huelga de transportistas que empezó el lunes. «Estas actuaciones descontroladas están generando graves desperfectos en distintos puntos de España, impidiendo el normal funcionamiento de la cadena alimentaria y generando problemas de abastecimiento, tanto de materias primas como de otros suministros auxiliares necesarios para la producción», señalaron desde la patronal alimentaria.