La Junta abona más de 22 millones para la agricultura Los pagos están destinado a frutas y hortalizas, reestructuración de viñedos y la comercialización de miel

Redacción BADAJOZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura, a través de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha abonado un total de 22.336.166,4 euros en distintos pagos dirigidos a la ayuda financiera de la Unión a los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), a los pagos de las ayudas a la Reestructuración y Reconversión del Viñedo, a la Comercialización de la Miel y a la Destilación de Subproductos.

En concreto, a las OPFH se ha destinado un total de 14.207.603,74 euros, correspondientes al pago de la anualidad 2024 de los citados programas operativos. Esta anualidad, a raíz de la puesta en marcha de la PEPAC en el año 2023, ha sido la primera donde se han pagado programas operativos acogidos a la nueva normativa.

En concreto han sido un total de 12 las OPFH que comenzaron sus nuevos Programas Operativos en 2024 y que, por tanto, se acogen a la nueva normativa, donde, entre otras novedades, están obligados a incluir, al menos, tres acciones medioambientales y destinar al menos el 15% del gasto a las mismas. También están obligados a destinar un mínimo de un 2% de gasto para acciones o actuaciones de investigación sobre métodos de producción sostenible, incluido el fortalecimiento de la resistencia a las plagas, la mitigación y adaptación al cambio climático, y sobre prácticas y técnicas de producción innovadoras que aumenten la competitividad económica.

El resto de las 13 OPFH existentes, siguen desarrollando sus Programas Operativos acogidos a la anterior normativa hasta su finalización, que se producirá este 2025. Por tanto, a partir de la anualidad 2026 todas las OPFH y sus asociaciones, deberán desarrollar sus Programas Operativos dentro de la actual normativa.

Otras ayudas

Por otra parte, también se han abonado las ayudas a la Reestructuración y Reconversión del Viñedo por un importe de 2.321.122,70 euros, las ayudas a la Comercialización de la Miel por un importe de 4.023.459,78 euros y, por último, se han abonado las ayudas a la Destilación de Subproductos por un importe de 1.783.980,20 euros.