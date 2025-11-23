La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Más de medio millón de conductores, tanto de camiones como de autobuses, tanto asalariados como autónomos, aguardan expectantes el veredicto del Gobierno sobre si les ... concede el derecho a jubilarse a los 60 años sin recortes en su pensión por la penosidad y peligrosidad del oficio. La maquinaria para establecer coeficientes reductores ya está activada con el objetivo de unirse a la lista de actividades que tienen permiso para retirarse antes de tiempo, como los bomberos, mineros, pilotos, toreros, trabajadores del mar... Y antes de finales de abril el Ministerio de Seguridad Social deberá tomar la decisión.

El reloj comenzó a correr el pasado mes de octubre, cuando las principales patronales y sindicatos del sector del transporte de mercancías por carretera presentaron sendas solicitudes formales al departamento de Elma Saiz para exigir la aplicación de los coeficientes reductores a 400.000 camioneros asalariados y 70.000 autónomos para poder adelantar su edad de retiro. Es el primer paso que hay que dar en el nuevo procedimiento para poder optar a este privilegio que entró en vigor este mismo año. También lo reclamó oficialmente a principios del mes pasado la otra pata del transporte por carretera, la de los conductores de autobuses, a través del acuerdo alcanzado por su patronal, Confebus, junto a UGT y CC OO, lo que beneficiaría a otros 95.000 trabajadores.

En el escrito presentado por los camioneros, alegan que su profesión conlleva condiciones laborales caracterizadas por turnos prolongados e irregulares, nocturnidad, fatiga física y mental, exposición continuada al tráfico rodado y están sometidos a un riesgo constante de siniestralidad. Por ello, argumentan que su actividad requiere de un «esfuerzo de atención constante para el que los conductores de edad avanzada no se encuentran en condiciones óptimas, por la pérdida de reflejos que conlleva el proceso natural de envejecimiento».

Ahora la comisión de evaluación que el ministerio puso en marcha a mediados de octubre tiene que analizar estas solicitudes, elaborar informes técnicos y objetivos de morbilidad y mortalidad laboral (basados en indicadores precisos) y emitir una recomendación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es la que debe tomar la decisión final. Pero para todo este proceso, complejo y laborioso, tiene seis meses de plazo, por lo que antes de que termine abril deberá conocerse el veredicto.