HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz EP

La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Seguridad Social debe responder a finales de abril a la petición formal de adelantar el retiro para más de medio millón de conductores

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Más de medio millón de conductores, tanto de camiones como de autobuses, tanto asalariados como autónomos, aguardan expectantes el veredicto del Gobierno sobre si les ... concede el derecho a jubilarse a los 60 años sin recortes en su pensión por la penosidad y peligrosidad del oficio. La maquinaria para establecer coeficientes reductores ya está activada con el objetivo de unirse a la lista de actividades que tienen permiso para retirarse antes de tiempo, como los bomberos, mineros, pilotos, toreros, trabajadores del mar... Y antes de finales de abril el Ministerio de Seguridad Social deberá tomar la decisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4

    El principal testigo era el homicida
  5. 5 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  6. 6

    Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio
  7. 7 Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba
  8. 8 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  9. 9

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera