José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite y dejará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en enero

Accedió a la presidencia en 2019 y no terminaba su mandato hasta mayo de 2029

C.P.S.

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo. De acuerdo con esta información, Campa ha dimitido por sorpresa sorpresiva durante la última reunión del órgano rector de la entidad.

