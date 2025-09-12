José Manuel Campa dimite y dejará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en enero

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo. De acuerdo con esta información, Campa ha dimitido por sorpresa sorpresiva durante la última reunión del órgano rector de la entidad.

El que fuera secretario de Estado de Economía entre mayo de 2009 y diciembre de 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, saldrá tres años antes de vencer su mandato, renovado hace poco más de un año, sin que por el momento hayan trascendido los motivos. «Por supuesto, la EBA está tomando todas las medidas adecuadas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente», indica la organización, según Bloomberg.

Campa, natural de Oviedo y de 60 años de edad, accedió a la presidencia de la EBA en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029. La Autoridad Bancaria Europea coordina la regulación bancaria en Europa y desempeña un papel clave en las pruebas de resistencia bienales (los conocidos como test de estrés) a las que se ve sometida la banca del Viejo Continente con el fin de certificar su solvencia en tiempos de crisis. Este año dicho test han dejado a las entidades españolas en una posición privilegiada.

En concreto, el último informe de la EBA indicó que los bancos españoles resistirían una crisis mejor que la media europea y que Bankinter era la entidad que mejor nota sacaba entre los bancos domésticos; mientras que el Sabadell, el que más capital volatilizaría en un escenario adverso.

Impuesto a la banca

Uno de los temas más polémicos de los últimos años en el sector ha sido el impuesto a la banca del Gobierno. El presidente Campa defendió que el gravamen se puso en un momento del ciclo «correcto», ya que los beneficios de las entidades subían, aunque advirtió de que era un argumento cíclico. «El impuesto se puso en un momento en el ciclo que era correcto, en el sentido de que los beneficios subían, esto es cierto, pero era un argumento cíclico», señaló hace un año el presidente de la EBA.

En ese mismo acto organizado por Nueva Economía Fórum y al que asistió también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el presidente de la autoridad bancaria destacó que el gravamen aplicado en España «no es único en nuestro país». De este modo, según Campa, en aquellos países que tienen una mayor preponderancia de créditos a tipo de interés variable, este debate es mucho más sensible, mientras que «el debate no existe» en los países que tienen una mayor preponderancia de préstamos a tipo de interés fijo.