José Luis Llerena: «El emprendimiento es clave para retener talento y transformar Extremadura»

Daniel Vaquerizo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Entrevistamos a José Luis Llerena, director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CTAEX), una de las instituciones de referencia en el ámbito de la innovación agroalimentaria. A lo largo de la conversación, Llerena nos habla de los proyectos que desarrollan desde el centro, de los desafíos a los que se enfrenta la región y del papel clave que desempeñan la investigación y el emprendimiento en el futuro de Extremadura.

-Ctaex es uno de los centros de referencia en Extremadura, e incluso podríamos decir que en España. ¿Podría explicar qué es exactamente y qué proyectos desarrolla?

-Ctaex es algo único porque se trata de una asociación empresarial de investigación. Justo en estos días se cumplen 25 años desde que los principales grupos agroindustriales, cooperativas y empresas privadas se unieron para adquirir unas instalaciones de I+D en las afueras de Badajoz, junto al aeropuerto. El objetivo era completar toda la cadena de valor en agricultura y tecnología alimentaria, con la finalidad de incrementar la competitividad de las empresas del sector.

Trabajamos en colaboración con otros centros de investigación y universidades, pero nuestra misión principal es escalar la I+D y llevarla directamente a las empresas.

-¿Qué tipo de proyectos desarrolláis?, ¿puede destacar alguno que haya tenido especial relevancia?

-Nuestro historial de proyectos es muy amplio. En estos 25 años hemos sabido adaptarnos a las necesidades de la sociedad.

Empezamos con la caracterización de variedades de tomate y el lanzamiento de nuevos productos al mercado. Después continuamos con plantas aromáticas y medicinales, algo cotidiano pero muy desconocido. También hemos trabajado en la caracterización de productos agroalimentarios de la región, como el queso de La Serena o el cardo empleado en la Torta del Casar.

A nivel internacional, participamos en proyectos como Newcotiana, donde aplicamos la tecnología CRISPR para modificar genéticamente el tabaco y producir proteínas de alto valor, convirtiendo estas plantas en biofactorías.

Además, ayudamos a pequeñas empresas a lanzar sus productos al mercado. Ctaex funciona como un «outsourcing» de innovación, acompañando a las empresas en ese camino.

-Con un ejemplo como Ctaex, ¿cómo es posible que sigamos teniendo tanta fuga de cerebros en Extremadura?

-Es uno de los problemas más complejos que tenemos en la región. Nuestras comunicaciones dificultan la competitividad: para cualquier viaje o reunión en el extranjero siempre necesitamos un día más.

Aun así, quienes visitan Extremadura se sorprenden por la acogida, nuestra gastronomía y patrimonio.

Uno de los proyectos más satisfactorios que hemos llevado a cabo fue el Programa de Innovación y Talento, en el que más de 150 jóvenes menores de 30 años trabajaron en empresas agroalimentarias, con financiación de la Junta de Extremadura. El 85% de ellos se quedó en esas empresas tras finalizar el programa. Para nosotros, esa es la mejor recompensa.

-¿Qué ventajas encuentra a la hora de emprender en Extremadura?

-La principal ventaja es la cercanía. Contamos con un ecosistema de emprendimiento interesante: la universidad, los centros de conocimiento, FUNDEC, la preincubadora impulsada por la Dirección General de Empresa… todos forman parte de una red cercana y accesible.

Además, estamos trabajando en atraer empresas de otros países y continentes. La gente que llega de fuera se sorprende de lo fácil que resulta aquí generar un ecosistema empresarial.

Es fundamental que desde los medios demos a conocer estas oportunidades. No podemos permitir que el único referente para los jóvenes sea el empleo público. Debemos abrir puertas al emprendimiento.

-¿Qué obstáculos dificultan aún más ese proceso de emprender en la región?

-Una gran idea no es nada sin estudios de caracterización, conservación, packaging o una marca sólida. Las grandes y medianas empresas pueden acceder a ayudas de I+D, pero para una pequeña empresa o un emprendedor del medio rural es mucho más complicado.

Por eso, desde Ctaex queremos abrir una ventana para ayudarles en esas fases iniciales, acompañándolos en la transformación de sus ideas en proyectos reales.

-Ha mencionado que ser emprendedor no es sencillo. Muchos jóvenes tienen ideas pero el miedo les paraliza. ¿Qué les recomendaría?

-Que se apoyen en el ecosistema, que utilicen los puntos de acompañamiento empresarial, que se acerquen al parque científico tecnológico o a nosotros mismos. Que busquen referentes: muchas grandes empresas han abierto nuevas líneas de negocio gracias a la iniciativa de emprendedores.

Y lo más importante; que tengan ilusión y fuerza para llevarlo a cabo. Emprender es difícil, sí, pero para mí sería mucho más duro dedicar mi vida a algo que no me llene.

-Precisamente, eso que comenta es lo que frena a muchos jóvenes: la dificultad del camino. ¿Cómo animarles a dar el paso?

-Yo siempre digo que ser emprendedor es complicado: hay que superar barreras, burocracia e impuestos. Pero también creo que es más duro trabajar en algo que no te motive. Pensar que dedicamos entre el 50 y el 70% de nuestra vida laboral a algo que no nos emociona me parece devastador. El emprendimiento, con todas sus dificultades, es una manera de trabajar en aquello que realmente te apasiona.