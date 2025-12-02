José Luis Huertas Fernández, CEO de Mobbeel: «Nuestra materia prima es el talento y el conocimiento, y eso lo tenemos en Extremadura»

Daniel Vaquerizo Martes, 2 de diciembre 2025, 14:34 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

En una nueva entrega de 'Extremadura Futuro', nos desplazamos a Cáceres para adentrarnos en las oficinas de Mobbeel, una empresa que ha pasado de ser un proyecto de cinco amigos universitarios a convertirse en una multinacional de bolsillo líder en ciberseguridad. José Luis, su CEO, nos recibe para desgranar los desafíos de emprender en el sector tecnológico desde la periferia. A lo largo de la conversación, se rompen mitos sobre la localización empresarial y se pone en valor la resiliencia necesaria para transformar una idea pionera -como fue el reconocimiento de iris en los primeros smartphones- en un modelo de negocio sólido y global.

- José Luis, gracias por recibirnos. Para quien aún no os conozca, ¿qué es Mobbeel y cómo surgió la idea?

- En Mobbeel desarrollamos soluciones que permiten verificar la identidad de una persona. A través de la cara, la voz, la huella o la firma, verificamos que realmente eres tú de una manera segura y cómoda. El objetivo es que, simplemente con tu teléfono móvil, puedas darte de alta en un banco o realizar transacciones sin necesidad de contraseñas o tarjetas de coordenadas; tú eres la llave. La empresa nació hace ya 16 años. Empezamos cinco personas y ahora somos un equipo de treinta, con presencia en multitud de países y mercados, siempre con el foco en la identidad digital.

- ¿Por qué decidisteis establecer la sede en Cáceres?

- Básicamente porque somos de aquí. Casi todos los fundadores somos informáticos formados en la Escuela Politécnica y nos apetecía seguir viviendo en nuestra ciudad. Quizá hubo un punto de inconsciencia al principio, pero hemos demostrado que se puede. Nuestros clientes no están en Extremadura; trabajamos con América, Asia y Europa desde aquí. En un mundo globalizado, a un cliente de Singapur le da igual si está en Madrid, Barcelona o Cáceres; lo que les importa es que tengas una buena tecnología, un buen producto y un equipo solvente. La localización física tiene cada vez menos importancia.

- En estos 16 años, ¿habéis sentido la tentación o la presión de iros a una gran capital?

- Mentiría si dijera que nunca se nos ha pasado por la cabeza. Cuando te reúnes con fondos de inversión, a veces te sugieren que deberías estar en Silicon Valley o que «Extremadura no vende». En esos momentos dudas, pero luego pones las cosas en la balanza: llegas a casa en diez minutos, puedes salir con la bici al campo en dos minutos, criar a tus hijos en un ambiente seguro... Al final, creo que no nos hemos equivocado con la decisión de quedarnos.

- ¿Qué le diría a los jóvenes emprendedores que creen que deben irse a Madrid para triunfar?

- Viajar y conocer mundo es fundamental para abrir la mente, pero la ubicación no es el mayor problema al que se enfrentarán. Es mucho más difícil encontrar un «market fit», es decir, un producto por el que el mercado esté dispuesto a pagar, que escoger una sede. Por el hecho de estar en San Francisco o Madrid, las cosas no van a ser necesariamente más fáciles. Si el negocio es tecnológico y global, no hay ningún impedimento para hacerlo desde tu tierra.

- Fueron pioneros en tecnologías que hoy son cotidianas. ¿Cómo se sabe si una idea es lo suficientemente buena?

- Nunca tienes el 100% de confianza. Nosotros llegamos muy pronto al mercado; hacíamos reconocimiento de iris en el iPhone 3 cuando ni siquiera existía Android. Recuerdo que la primera vez que conseguimos que funcionara, el proceso tardaba 7 minutos. Afortunadamente, la tecnología y nuestros algoritmos evolucionaron hasta hacerlo en medio segundo. Hubo momentos en los que tuvimos que dar un salto de fe. Éramos cinco amigos con trabajos estables que decidimos dejarlo todo tras ganar un concurso de Google, aunque al principio no tuviéramos clientes reales. Tienes que creértelo y lanzarte.

- Habla del «salto de fe», pero ¿cómo se gestiona el miedo al fracaso durante tantos años?

- La clave ha sido emprender acompañados. Lo fundamos cinco amigos y seguimos siéndolo. Yo no he tenido una confianza ciega todos los días de estos 16 años; ha habido momentos de verlo todo negro. Si hubiera estado solo, probablemente habría tirado la toalla. Pero cuando uno flaquea, el otro tira del carro. Además, de cara al cliente y al equipo tienes que mantener la seguridad, aunque por dentro tengas dudas.

- Si pudiera volver al pasado, ¿qué consejo se daría a sí mismo al empezar?

- Me diría que va a ser mucho más difícil de lo que estimaba y que hay que ser muy resiliente. No puedes basar tu plan de negocio en que te toque la lotería. Los casos de éxito instantáneo son la

excepción; lo normal es pasar por baches increíbles. Hay que estar preparado para una carrera de fondo.

- Para finalizar, ¿cree que Extremadura tiene futuro en este sector?

- Si no lo pensara, no estaría aquí. En la industria del software, nuestra materia prima no es el metal, es el conocimiento y el talento de las personas. Y eso lo tenemos aquí tanto o más que en cualquier otro sitio. Tenemos las mismas posibilidades de acceso al conocimiento global, así que cualquiera que se dedique a esta industria puede apostar por hacerlo desde Extremadura.