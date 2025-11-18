Javier Jiménez, presidente de AJE Extremadura: «En Extremadura no solo conoces al empresario, conoces a la persona»

Daniel Vaquerizo Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

En un mundo empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la figura del emprendedor se erige como pilar fundamental para el desarrollo económico regional. Extremadura, con su particular idiosincrasia y oportunidades, se posiciona como un terreno fértil para el nacimiento y crecimiento de nuevas iniciativas. Para desentrañar las claves de este ecosistema y entender los retos y satisfacciones de quienes se atreven a innovar, hemos conversado con Javi Jiménez, presidente de Jóvenes Empresarios de Extremadura y referente en consultoría, explorando los desafíos y oportunidades del ecosistema emprendedor regional, la importancia de la pasión y los pasos firmes para construir proyectos exitosos. Jiménez, como figura clave en el apoyo y fomento del emprendimiento en la región y desde su experiencia en ingeniería y consultoría en asociaciones empresariales, nos ofrece una perspectiva única sobre el camino hacia el éxito, la importancia de la colaboración y el valor incalculable de hacer lo que realmente te apasiona.

- Cuéntenos un poco sobre usted

- Soy Javi Jiménez. Junto con otros socios, tengo una ingeniería y una consultoría. Es una ingeniería industrial al uso, con algunos pequeños cambios, y una consultoría empresarial donde tramitamos ayudas y subvenciones para empresarios y empresarias de Extremadura, y cada vez, por suerte, más fuera de nuestra región. Además, soy director de un grupo de empresarios de Extremadura llamado BNI, director de área, y también soy presidente regional de Jóvenes Empresarios de Extremadura.

- ¿Qué hace Impulsa en el acompañamiento de nuevos emprendedores?

- Desde Impulsa, acompañamos a personas que quieren montar un nuevo negocio, o ampliar uno existente, lo que ya los convierte en emprendedores, y en muchos casos, jóvenes emprendedores. Aunque tengan experiencia previa, cada nuevo proyecto, ya sea un restaurante o una librería, implica una emoción y un nervio inicial. Nuestra función es convertir esa idea en realidad. Cuando se sientan con nosotros, o nosotros con ellos, y nos dicen que quieren montar algo, desde una librería hasta una industria cárnica o un establecimiento sanitario, nosotros tomamos esa idea y le damos forma. Aportamos nuestra visión normativa y nuestra experiencia, combinándola con la suya para crear un proyecto sólido.

Luego, les acompañamos en la tramitación de todos los permisos medioambientales, urbanísticos, etc., para que la administración les conceda lo necesario. Una vez concedido, les seguimos en la obra para que se ejecute exactamente como lo habían pensado. Nuestra mayor satisfacción es cuando abren; esa cerveza que te tomas en la inauguración es la prueba de que han hecho realidad parte, o la totalidad, de su sueño. Por supuesto, hay dolores de cabeza, cambios de última hora, pero siempre buscamos la mejor manera de ejecutar el proyecto, buscando proveedores y gestionando las subvenciones que mejor se adapten a sus necesidades.

- Hablando de subvenciones, ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Yo, sinceramente, quitaría todas las subvenciones, a pesar de tener una empresa dedicada a ello. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene que ser rentable por sí mismo. La ayuda debe servir para rentabilizar antes la inversión, no para basar la inversión en ella. Si la inversión se basa únicamente en la subvención, la hemos liado; el proyecto no será viable a largo plazo. Lo que buscamos es que el negocio se rentabilice lo antes posible para empezar a generar beneficios de forma autónoma.

- ¿Qué hace desde AJE Extremadura?

- Desde AGE Extremadura, represento a todos los jóvenes empresarios de la región, desde Plasencia hasta Granja de Torrehermosa. Nuestro objetivo es animarlos a emprender, ya sea que tengan ese ímpetu o aún no se atrevan. Lo hacemos a través de formaciones, charlas y entrevistas como esta. Por ejemplo, hemos organizado el congreso de jóvenes empresarios el 20 de junio, donde contamos con la presencia de empresarios reputados como José Elías y Jorge Luengo, extremeño. Todos los participantes en el congreso eran extremeños, excepto José Elías. Queremos fomentar la idea de que emprender es posible, y se puede hacer desde y en Extremadura.

- ¿Qué características debe tener un emprendedor?

- Es complicado. Por supuesto, no cualquiera está hecho para ser emprendedor, y yo creo que cada persona tiene que hacer lo que realmente le haga feliz. Siempre digo que hay que ir a trabajar con el corazón y con una sonrisa. Tienes que ser feliz en lo que hagas, ya sea en una panadería, en la administración o en una fábrica, seas empresario o trabajador. Hay gente que no tiene la valentía de afrontar un nuevo negocio, ya sea por falta de apoyo en su entorno, por no tener ese «nervio» que se decía antiguamente, o por falta de recursos.

Al final, tienes que tener una parte de locura, de cierta inestabilidad, para lanzarte a este mundo. Es más cómodo que te manden y hacer lo que te digan, pero también es más rutinario. Yo, por ejemplo, no puedo con la rutina; no soy capaz de estar ocho horas sentado delante de un ordenador. A la hora y media ya me subo por las paredes. Creo que por eso sigo arbitrando, para no estar todos los fines de semana en casa. Entonces, las cualidades de un emprendedor son valentía y tener las cosas claras. Sabes que habrá muchos dolores de cabeza, pero también muchas risas y disfrutarás mucho.

- ¿Cómo aconseja a la gente para que no se deje llevar por el miedo, especialmente el que transmite el entorno?

- Diría que el miedo del entorno es casi peor, porque tu entorno no está dentro de tu cabeza. Pueden conocerte, verte, pero no han dado las mismas vueltas ni han hecho el mismo razonamiento que tú. Siempre animo a ese joven que quiere emprender a que no se le critique, sino que se le anime, con cautela, por supuesto. No podemos animar a alguien a hacer un incendio en el mar, pero sí debemos motivarles y no ponerles palos en el camino, porque la sociedad ya nos pone bastantes.

Para animarse, más que mirar los miedos, hay que dar pasos pequeños pero firmes. No puedes montar un restaurante como un Atrio sin haber montado primero un bar en la esquina. El funcionamiento será similar, pero no puedes hacer una inversión de varios millones de euros si no has probado con un bar de 20.000 €. Los procedimientos, proveedores y clientes son los mismos, solo que a menor escala. No digo que no puedas empezar con algo grande, pero que los pasos sean asentados. Quien mucho corre pronto para, y la caída es más grande.

A menudo, cuando un cliente quiere montar una fábrica de 1.500 m² en un terreno de 2.000 m², yo les pregunto: «¿Para qué quieres hacer una nave de 1.500 m² ahora para dejar 1.000 vacías?» Es una inversión y un riesgo mucho mayor. Quizás el proveedor o cliente incluso pueda pensar que tienes mucho espacio vacío. Es mejor empezar con una nave más pequeña, un proyecto a tu medida de hoy, pero con visión de futuro. Deja espacio para crecer el día de mañana si todo va bien y si tu plan se dirige a ese camino. Tengo clientes, incluso grandes, que han comprado terrenos que no se podían edificar hasta tres veces, perdiendo un dineral, hasta que a la cuarta lo lograron. Y no es por falta de estudios o experiencia, sino por no hacerse o no contestarse correctamente esas preguntas internas. Es fundamental mirarse hacia dentro, contestarse esas preguntas y hacer lo que salga de uno mismo.

- ¿Qué papel juega la colaboración entre empresarios en Extremadura, en comparación con otras regiones como Madrid?

- En Extremadura es mucho más fácil que exista esa colaboración entre empresarios que en Madrid, por ejemplo. Madrid es tan grande que se deshumaniza; al final, eres uno más. Aquí en Extremadura, como digo, somos poquitos, pero estamos muy bien colocados. Conoces al empresario, conoces a la persona. Una mano sin la otra no se lava.

Si tú diseñas una mesa, y un ebanista o carpintero de aquí te la fabrica, seguramente en Madrid también haya gente que lo haga y te dé consejos sobre el diseño o la madera. Pero aquí tenemos la capacidad y la suerte de sentarte con quien diseña y con quien fabrica de forma más relajada, más tranquila, incluso tomando una cerveza después. En otros sitios no tienes esa oportunidad porque la gente va como motos. En Madrid, van como motos; el día a día allí es frenético.

A mí no me gusta ese ritmo porque estoy acostumbrado a la paz y tranquilidad de aquí. Recuerdo a mi abuelo en la calle Menacho, en Badajoz, preguntando: «¿Por qué vais todos tan corriendo?» Esa misma sensación tengo yo en la Gran Vía o en el metro de Madrid. Allí no tienes tiempo para pararte a tomar una cerveza. Aquí sí. Aquí vas a hablar con la persona, la conocerás. Aunque debe haber un retorno económico, somos más cercanos, más carismáticos, más cariñosos en esa parte porque estamos más tranquilos, tenemos menos presión y, en general, vivimos mejor. La gente aquí somos la leche.