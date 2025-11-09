Ito Cué, consultor financiero extremeño: «Si esta inflación se mantiene, en 2065 un piso costará entre 500.000 y 740.000 euros» El experto financiero advierte que, si la inflación se mantiene entre el 2 % y el 3 % anual, los precios de la vivienda podrían duplicarse en las próximas cuatro décadas

Irene Toribio Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

Según el consultor financiero extremeño Ito Cué, si los últimos 40 años se repiten, en 2065 veremos precios muy diferentes a los actuales... «Un coche nuevo costará entre 90.000 y 130.000 euros; el alquiler mensual estará entre 2.500 y 3.800 euros; el salario mínimo se moverá entre 2.600 y 3.800 euros; una cena para dos personas rondará los 120 a 180 euros; y un piso nuevo se situará entre 500.000 y 740.000 euros», detalla el experto.

Cué aclara que estos cálculos parten de un escenario con una inflación media del 2 % al 3 % anual, similar a la registrada en las últimas cuatro décadas. «Sí, has leído bien», añade, para subrayar que no se trata de alarmismo, sino de una simple proyección matemática.

A su juicio, «la inflación no es el enemigo; es un fenómeno natural de la economía». Lo realmente peligroso, explica, «no es que exista, sino no entender cómo afecta al dinero».

El consultor recuerda que todos hemos escuchado frases como «cuando yo era pequeño, el pan costaba 20 pesetas», lo que considera una muestra clara de cómo el tiempo cambia el valor del dinero.

Para Cué, el problema está en la educación financiera: «Nos enseñaron a ahorrar, no a invertir. A guardar el dinero, no a hacerlo crecer».

Su recomendación es clara: proteger el poder adquisitivo aprendiendo a invertir, diversificando los ingresos y dejando que el interés compuesto trabaje a favor del inversor. «La inflación es inevitable», concluye, «pero la ignorancia financiera, no».

Temas

Redes sociales