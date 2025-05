Una avería informática deja a Cataluña más de tres horas sin trenes de Cercanías

Cristian Reino Barcelona Viernes, 9 de septiembre 2022, 08:05 | Actualizado 11:15h. Comenta Compartir

Los trenes de Cercanías en Cataluña recuperan progresivamente la normalidad, tras una mañana del viernes de caos absoluto. Todas las líneas de Cercanías, regionales y larga distancia en vía convencional (todos menos el AVE) han dejado de funcionar desde las cinco de la mañana hasta las ocho, en plena hora punta de la jornada laboral, por culpa de un fallo informático. En torno a 80.000 usuarios han tenido que buscarse una alternativa para acudir a sus puestos de trabajo después de que a primera hora de este viernes saltara el sistema de telecomunicaciones de Adif, que enlaza los trenes con el centro de control en la estación de Sants, en Barcelona. Por seguridad, Renfe se ha visto obligada a cancelar la circulación.

El Govern ha cargado con dureza contra el Gobierno, al que ha reclamado de nuevo el traspaso completo de Rodalies. «Esta situación deficiente hace demasiado tiempo que dura. El Gobierno español debe asumir su responsabilidad y traspasar ya la competencia», ha afirmado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. «Si no saben más que nos lo dejen a nosotros», ha asegurado el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio en Rac-1. Desde el Govern han criticado al Ejecutivo central. «La gente quiere que Rodalies funcione. No sirve de nada si Rodalies es gratis pero no funciona», según la administración catalana sobre las últimas medidas adoptadas por la Moncloa.

Una incidencia en el sistema de telecomunicaciones mantiene suspendido el servicio ferroviario en todo el ámbito de Barcelona excepto la línea de alta velocidad. Técnicos de Adif están trabajando desde primera hora para solventarla cuanto antes. INFOAdif (@InfoAdif) September 9, 2022

La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ha pedido disculpas a los usuarios y ha anunciado una investigación interna para clarificar qué ha ocurrido. Sánchez, eso sí, ha precisado que «la grave incidencia» se ha registrado en Adif y no en Renfe. En concreto, ha apuntado a un error en una actualización informática en el centro de control de Adif. «No hemos dejado de trabajar nunca. Lo que no se puede hacer es no trabajar en las mesas establecidas para avanzar en esta materia y, cuando hay una incidencia, situar la responsabilidad a quien no le corresponde«, ha replicado a Puigneró, también en Rac1.

