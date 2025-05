La inflación baja del 2% por primera vez en dos años

Edurne Martínez Madrid Jueves, 29 de junio 2023, 09:02 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Es la primera vez en dos años que la tasa de inflación tiene un valor tan bajo. En junio los precios se moderaron hasta el 1,9%, según los datos adelantados este viernes por el INE, una tasa casi un punto y medio inferior a la de mayo (3,2%) y que confirma que los precios están conteniéndose gracias a la bajada del precio de la energía, las medidas en alimentación y transportes y al 'efecto escalón'.

Este efecto se explica en que hace justo un año, en junio de 2022, los precios estaban en su nivel más elevado de la crisis inflacionista, al llegar al 10,2%, un valor que siguió subiendo hasta alcanzar su pico máximo en julio con el 10,8%, a partir del cual comenzó a bajar. Por tanto, al comparar ahora los precios con los valores tan altos del año pasado, se produce un efecto estadístico que lleva a la tasa a mínimos desde abril de 2021.

Pero no se pueden infravalorar estos resultados, ya que España es la economía de la eurozona con la tasa más baja de IPC y por ahora la primera que ha logrado reducir la inflación por debajo del 2%, la tasa que el Banco Central Europeo (BCE) establece como un objetivo de precios razonable. De hecho, es el marco de referencia al que se pretende llegar con la subida de tipos de interés que está llevando a cabo el organismo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, indicó que las siguientes subida dependerán del nivel de inflación que tengan los países de la eurozona, que España está en un buen nivel pero hay otros con una inflación aún muy elevada.

Desde el Ministerio de Economía se felicitan por estos datos y aseguran que la reducción se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno. «Se confirma la eficacia de las principales medidas de reducción de impuestos y bonificaciones», argumentan desde el ministerio dirigido por Calviño. Ser el país de la eurozona con la inflación más baja permite ganar competitividad a las empresas y cuota de mercado, aseguran. De esta forma, reconoció que puede haber «fluctuaciones puntuales» algún mes y que el IPC suba unas décimas, pero la vicepresidenta confió en que la segunda parte del año se encara de forma muy positiva en cuanto a los precios.

Eliminar medidas

A nivel mensual (junio sobre mayo), los precios subieron un 0,6%. El próximo 12 de julio se conocerán los datos definitivos y se podrá observar cómo han variado los precios de cada producto durante el mes de junio.

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos, bajó del 6% por primera vez desde hace un año, situándose en el 5,9%, dos décimas menos que el mes anterior. Esta tasa será la referencia para que la rebaja del IVA de los alimentos básicos que acaba de prorrogar el Gobierno hasta el 31 de diciembre se mantenga hasta entonces o no. Y es que el Ejecutivo concretó que si esta tasa subyacente baja del 5,5% en el mes de septiembre -dato que se conocerá en octubre-, a partir del 1 de noviembre no se aplicará dicha rebaja del IVA.

Se entiende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de otras medidas cuando este jueves a su llegada a la reunión de líderes europeos en Bruselas aseguró que derogar las medidas puestas en marcha podría provocar que la economía española «eche el freno». En referencia a las elecciones generales del 23 de julio y las propuestas del PP, el presidente instó a «no derogar lo que funciona» para no estropear la buena marcha de la economía.

Más gasto en comida

Precisamente este jueves se presentó el informe de consumo de alimentación del Ministerio de Agricultura, en el que se revela que durante 2022 los españoles gastaron más en comida, pero compraron menos. Todo debido a la elevada inflación. Así, el gasto se elevó un 2,7% hasta rozar los 108.000 millones de euros, mientras que el volumen cayó un 7% hasta los 31.000 millones de kilos, también debido al consumo fuera de los hogares, que fue mayor que en 2021 aún con restricciones por la pandemia.

El ministro Luis Planas destacó que 2022 ha sido el año en el que se ha vuelto a la normalidad prepandemia, con un consumo fuera de casa mayor. En concreto, el 69% del gasto fue en consumo doméstico y el 31% fuera del hogar, con una inversión por persona de 984 euros al año.